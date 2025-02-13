Вже не така гаряча. Як зараз виглядає зірка бразильських серіалів 00-х Віра Фішер

Віра Фішер була чи не найгарячішою зіркою бразильських серіалів. Вона знімалася у таких проєктах, як "Клон", "Власниця долі" та інших. І кожна нова роль підкріплювала її статус знаменитості, отримувала овації від критиків та збільшувала фанатську базу по всьому світу.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатися про життя селебріті детальніше, а також подивитися, як вона виглядає зараз.

Що відомо про життя Віри Фішер

Бразильська кіноакторка та фотомодель має німецьке походження, оскільки народилася в сім'ї німців. Її батько Еміль Фішер займався підприємництвом та мав невеличкий власний магазин одягу. Мати Хільдегард Бернд грала в театрі, проте після появи дітей присвятила себе материнству.

У Віри також був брат на ім'я Вернер, який трагічно загинув, коли йому було 19.

Фішер розпочала модельну кар'єру у 15-річному віці. Через рік вона долучилася до участі в регіональному конкурсі краси "Міс Санта-Катарина", де здобула перемогу. У 1960 році Віра виграла конкурс "Міс Бразилія".

Архівні фото Віри Фішер (фото: instagram.com/verafischeroficial) Архівні фото Віри Фішер (фото: instagram.com/verafischeroficial)

На початок 1980-х років, як вже згадувалося вище, припав розвиток її акторської діяльності. Віра стала зніматися в бразильських серіалах, дебютувавши у кінороботі "Чарівне дзеркало".

Після народження сина в 1988 році Фішер остаточно вирішила піти з моделінгу.

У період з 1997 по 2000 рік знаменитість проходила лікування від наркозалежності, оскільки мала з цим проблеми. У цей час її позбавили батьківських прав, проте їй вдалося повернути їх у березні 2000 року.

Після одужання та покращення ситуації в житті зірці вдалося продовжити акторську кар'єру. Її першою успішною роллю після перерви стала роль Єлени в серіалі "Родинні зв'язки". Пізніше вона також знялася в бразильських телесеріалах "Клон", "Америка" та "Амазонія", які стали популярними.

У 2007 році знаменитість презентувала автобіографію.

Віра Фішер (фото: instagram.com/verafischeroficial) Віра Фішер (фото: instagram.com/verafischeroficial)

Віра Фішер (фото: instagram.com/verafischeroficial)

Особисте життя Віри Фішер

У 20 років вона вийшла заміж за молодого бразильського актора Перрі Саллеса. Вони були разом 16 років. У 1979 році в них народилася донька Рафаелла. Шлюб пари розпався через те, що у Віри розпочалися стосунки з колегою Філіпе Камаргу.

У 1989 році вони одружилися, а через чотири роки у закоханих народився син Габріель. У 1997 році Фішер та Камаргу подали на розлучення.

Віра Фішер (фото: instagram.com/verafischeroficial) Віра Фішер (фото: instagram.com/verafischeroficial)

Фільмографія Віри Фішер

Вона знялася в таких фільмах і серіалах: "Клон", "П'ята мавпа", "Солодкий струмок", "Шалені гроші", "Родинні зв'язки", "Власниця долі", "Дороги Індії", "Георгій-переможець" а інших. В цілому за плечами зірки - понад 30 ролей, і вони дали їй змогу стати справжньою зіркою екранів у 2000-х роках.

Віра Фішер - зірка бразильських серіалів (фото: instagram.com/verafischeroficial)

Чим Віра Фішер займається зараз

Наразі селебріті 73 роки. Вона надалі хоче брати участь у проєктах стрімінгових платформ. У минулому акторка говорила про те, що "давно вже переросла формат мильних опер" і хоче спробувати себе в більш цікавих амплуа.

Як можна побачити на знімках Віри в соцмережах, з роками вона змінилася, проте є дещо, що залишилося у її образі незмінним - сяюча посмішка, яку вона демонструє на більшості своїх фото.

Віра Фішер (фото: instagram.com/verafischeroficial) Віра Фішер (фото: instagram.com/verafischeroficial) Віра Фішер (фото: instagram.com/verafischeroficial)

Також в минулому знаменитість заявляла, що не використовує глобальні косметичні процедури, які б могли сильно вплинути на її зовнішність.

"Я хочу мати своє обличчя. Я театральна і драматична акторка, якій потрібна міміка, щоб обличчя працювало. У мене немає бажання робити ботокс чи подібні речі", - пояснювала свою позицію з цього приводу Фішер.

Окрім того, акторка - в певній мірі любителька відвертих інтерв'ю. Одного разу вона сказала, що не відчуває дискомфорту через відсутність особистого життя, оскільки цілком може задовольнити себе і сама.

Вірі Фішер нині 73 роки (фото: instagram.com/verafischeroficial)