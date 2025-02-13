Уже не такая горячая. Как сейчас выглядит звезда бразильских сериалов 00-х Вера Фишер

Вера Фишер была едва ли не самой горячей звездой бразильских сериалов. Она снималась в таких проектах, как "Клон", "Хозяйка судьбы" и других. И каждая новая роль подкрепляла ее статус знаменитости, получала овации от критиков и увеличивала фанатскую базу по всему миру.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать о жизни селебрити детальнее, а также посмотреть, как она выглядит сейчас.

Что известно о жизни Веры Фишер

Бразильская киноактриса и фотомодель имеет немецкое происхождение, поскольку родилась в семье немцев. Ее отец Эмиль Фишер занимался предпринимательством и имел небольшой собственный магазин одежды. Мать Хильдегард Бернд играла в театре, однако после появления детей посвятила себя материнству.

У Веры также был брат по имени Вернер, который трагически погиб, когда ему было 19.

Фишер начала модельную карьеру в 15-летнем возрасте. Через год она присоединилась к участию в региональном конкурсе красоты "Мисс Санта-Катарина", где одержала победу. В 1960 году Вера выиграла конкурс "Мисс Бразилия".

Архивные фото Веры Фишер (фото: instagram.com/verafischeroficial) Архивные фото Веры Фишер (фото: instagram.com/verafischeroficial)

На начало 1980-х годов, как уже упоминалось выше, пришлось развитие ее актерской деятельности. Вера стала сниматься в бразильских сериалах, дебютировав в киноработе "Волшебное зеркало".

После рождения сына в 1988 году Фишер окончательно решила уйти из моделинга.

В период с 1997 по 2000 год знаменитость проходила лечение от наркозависимости, поскольку имела с этим проблемы. В это время ее лишили родительских прав, однако ей удалось вернуть их в марте 2000 года.

После выздоровления и улучшения ситуации в жизни звезде удалось продолжить актерскую карьеру. Ее первой успешной ролью после перерыва стала роль Елены в сериале "Родственные связи". Позже она также снялась в бразильских телесериалах "Клон", "Америка" и "Амазония", которые стали популярными.

В 2007 году знаменитость презентовала автобиографию.

Вера Фишер (фото: instagram.com/verafischeroficial) Вера Фишер (фото: instagram.com/verafischeroficial)

Вера Фишер (фото: instagram.com/verafischeroficial)

Личная жизнь Веры Фишер

В 20 лет она вышла замуж за молодого бразильского актера Перри Саллеса. Они были вместе 16 лет. В 1979 году у них родилась дочь Рафаэлла. Брак пары распался из-за того, что у Веры начались отношения с коллегой Филипе Камаргу.

В 1989 году они поженились, а спустя четыре года у влюбленных родился сын Габриэль. В 1997 году Фишер и Камаргу подали на развод.

Вера Фишер (фото: instagram.com/verafischeroficial) Вера Фишер (фото: instagram.com/verafischeroficial)

Фильмография Веры Фишер

Она снялась в таких фильмах и сериалах: "Клон", "Пятая обезьяна", "Сладкий ручей", "Безумные деньги", "Родственные связи", "Владелица судьбы", "Дороги Индии", "Георгий-победитель" а других. В целом за плечами звезды - более 30 ролей, и они позволили ей стать настоящей звездой экранов в 2000-х годах.

Вера Фишер - звезда бразильских сериалов (фото: instagram.com/verafischeroficial)

Чем Вера Фишер занимается сейчас

Сейчас селебрити 73 года. Она в дальнейшем хочет участвовать в проектах стриминговых платформ. В прошлом актриса говорила о том, что "давно уже переросла формат мыльных опер" и хочет попробовать себя в более интересных амплуа.

Как можно увидеть на снимках Веры в соцсетях, с годами она изменилась, однако есть кое-что, что осталось в ее образе неизменным - сияющая улыбка, которую она демонстрирует на большинстве своих фото.

Вера Фишер (фото: instagram.com/verafischeroficial) Вера Фишер (фото: instagram.com/verafischeroficial) Вера Фишер (фото: instagram.com/verafischeroficial)

Также в прошлом знаменитость заявляла, что не использует глобальные косметические процедуры, которые бы могли сильно повлиять на ее внешность.

"Я хочу иметь свое лицо. Я театральная и драматическая актриса, которой нужна мимика, чтобы лицо работало. У меня нет желания делать ботокс или подобные вещи", - объясняла свою позицию по этому поводу Фишер.

Кроме того, актриса - в определенной степени любительница откровенных интервью. Однажды она сказала, что не испытывает дискомфорта из-за отсутствия личной жизни, поскольку вполне может удовлетворить себя и сама.

Вере Фишер сейчас 73 года (фото: instagram.com/verafischeroficial)