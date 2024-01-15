"Вже рухає нозями та руцями": Євген Кот показав перші кадри малюка на УЗД (відео)

Євген Кот незабаром стане батьком довгоочікуваного малюка і вже встиг показати кадри з УЗД, на якому був присутній.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис та stories Євгена в Instagram.
Відомий український танцюрист і хореограф Євген Кот незабаром стане батьком своєї першої дитини. На цю вагітність вони з дружиною Наталею Татаринцевою чекали багато років і навіть чули від лікарів страшний діагноз безпліддя.
Та на щастя, зіркова пара не припиняла вірити у диво і хотіти спільну дитину. Вони не здавалися і Всесвіт нагородив їх малюком.
Зараз Наталя на своїй сторінці в Instagram активно висвітлює свою вагітність, показує, як росте її животик, як змінюється її раціон та спосіб життя.
Євген своєю чергою оточує дружину турботою та любов’ю, він дарує їй квіти і бере активну участь в усіх питаннях, що стосуються майбутньої дитини. Наприклад, Кот розповів про свої емоції після того, як сходив з коханою на УЗД.
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"Поряд зі мною сидить краса, і ми з красою тільки що їздили до лікаря, який веде вагітність, зробили там УЗД, подивилися на маля, звісно, що я зробив відосик. Я так кайфував, я б кожного дня ходив на УЗД і дивився б, що там моя дитинка робить. Він там своїми маленькими ніжками, ручками мотиляє щось", - розповідає у stories Євген.
Після цього хореограф виклав щемливе відео з самого УЗД. На ньому можна побачити, як на екрані рухається дитинка зіркової родини. А Євген мило та із щирим захватом коментує весь процес:
Також виходячи з розмови лікаря і майбутніх батьків, зрозуміло, що вони планують влаштувати гендер-паті, де й дізнаються стать дитини, адже лікар сказала, на 20-му тижні на УЗД треба нагадати, щоб медсестра поклала результати у конверт, а не казала Наталі та Євгенові.
Раніше ми розповідали про те, як Євген Кот дізнався про вагітність дружини після діагнозу безпліддя.
Також читайте наш матеріал про те, що дружина Жені Кота розповіла про свій шлях до вагітності.