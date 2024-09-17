Вже похолодало, готуємося! Як правильно прати товсту та важку ковдру

Важка ковдра допомагає швидше розслабитися, зняти стрес і подарувати вам сон, немов у немовляти. Але з моментом, коли ковдра вимагає прання, починаються питання: як це зробити правильно, аби не пошкодити улюблену річ?

РБК-Україна (проєкт Styler) попереджує, що погане прання може скоротити термін служби ковдри, тому варто знати кілька цих важливих секретів.

Підготовка до прання важкої ковдри

Перед тим як взятися за прання, обов’язково перевірте етикетку. Виробники часто залишають на ній цінні поради щодо догляду, які допоможуть вам уникнути прикрих помилок. Правила догляду залежать від наповнювача та матеріалу покриття ковдри.

Не забудьте про підковдру! Це простий, але дуже ефективний спосіб захистити ковдру від пилу і плям. Це дозволить значно рідше прати важкий виріб.

А якщо ваша ковдра важить понад 9 кг, її краще віднести до професійної пральні. Навіть якщо вона легша, переконайтеся, що ваша пральна машина здатна впоратися з таким навантаженням.

Як прати важку ковдру в пральній машині

Делікатний режим, холодна вода та м'який засіб для прання - ось ваші союзники. Для обтяжених ковдр, наповнених скляними або пластиковими гранулами, таке прання вдома є цілком безпечним, але завжди варто звірятися з етикеткою на ковдрі.

Жодних відбілювачів чи кондиціонерів! Ці засоби можуть серйозно пошкодити не тільки зовнішню тканину ковдри, а й її наповнювач. Особливо це стосується ковдр із мікрогранулами, які можуть накопичувати хімічні речовини та знижувати свою ефективність.

Прати ковдру краще окремо від інших речей. Це не лише захистить ваш улюблений виріб, а й збереже пральну машину від перенавантаження. Так ковдра вільно пересуватиметься в барабані і добре виполощеться.

Як прати важку ковдру вручну

Деякі обтяжені ковдри потребують лише ручного прання, і цей процес потребує деякої вправності. Якщо ви вирішили випрати ковдру самостійно, вам знадобиться велика ванна або містка місткість.

Налийте теплу воду, додайте м’який миючий засіб і дайте ковдрі добре вимокнути протягом 15-30 хвилин. Якщо це перше прання, залиште ковдру на годину.

Обережно очистіть забруднення. Для цього вам знадобиться стара зубна щітка або м’яка губка. Нанесіть миючий засіб на плями і круговими рухами очистіть їх. Потім прополощіть ковдру кілька разів холодною водою, доки не зникнуть залишки мила.

Важка ковдра чудово допомагає заснути (фото: Freepik.com)

Як сушити обтяжену ковдру

Якщо ваша сушарка дозволяє обробляти важкі речі, то вам пощастило. Ви можете сміливо сушити ковдру на низьких температурах, зупиняючи процес, аби періодично струшувати її для рівномірного висихання.

Не дивуйтеся, але цей процес займе набагато менше часу, ніж можна було очікувати: гранули, які надають ковдрі вагу, не вбирають воду, тож сохнуть вони досить швидко.

Якщо ж сушарки немає, доведеться використовувати природні ресурси. Розкладіть ковдру на великій плоскій поверхні, наприклад, на столі. Час від часу перевертайте її, щоб забезпечити рівномірне висихання.

Цей процес може зайняти до двох діб, але якщо вам дуже кортить прискорити все, можна акуратно повісити ковдру - головне, не перевантажувати шви.

Як часто прати обтяжену ковдру

Частота прання важкої ковдри залежить від її використання. Якщо ковдра використовується рідко, достатньо прати її 3-4 рази на рік. Але при щоденному використанні варто прати хоча б раз на місяць.

Із підковдрою можна зменшити частоту прань, обмежившись лише регулярною зміною постільної білизни.