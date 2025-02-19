"Вже почала говорити": 6-річна Діана з Мелітополя отримала слухові апарати, забезпечені Фондом Ахметова

Апарати, які носитиме Діана - надсучасні, каже Галина Іващенко, слухопротезистка "Центру слуху". Вони покращують якість слуху, а також забезпечують комфорт та зручність у користуванні. Зокрема, цей слуховий апарат допоможе дівчинці чути високі частоти — звуки, які раніше вона навіть не могла розпізнавати. Тепер дівчинка зможе досліджувати світ по-новому.

"Дитинка буде чути увесь спектр та увесь діапазон звуку. Апарат ще додатково підсилює високі частоти, підходить під її аудіограму. Тобто їй буде зручно та комфортно. Завдяки Фонду Ріната Ахметова дитина вже буде чути. Всі когнітивні функції будуть розвиватися нормально", - пояснює слухопротезистка.

Мама Діани, Ганна, не стримує емоцій: нарешті її донечка зможе спілкуватися з однолітками. Це була її найбільша мрія - бути почутою та зрозумілою. Попереду найважливіше — підготовка до школи. Уже у вересні Діана вперше переступить поріг школи. Для неї це буде справжній крок у нове життя.

"Я дуже вдячна Фонду Ріната Ахметова за те, що вони допомагають таким діткам. Бо ці суми, я думаю, для будь-якої середньостатистичної сім'ї дуже відчутні. Тепер ми хочемо якнайшвидше пройти адаптацію. Вона вже в апараті краще почала говорити. Чим швидше ми це почнемо це робити, тим краще вона зможе підготуватися до школи", - говорить Ганна.

Допомогу в слухопротезуванні в рамках проєкту "Рінат Ахметов - Дітям. Тепер я чую" можуть отримати діти з вадами слуху віком до 7 років, які проживають або проживали в територіальних громадах у зонах бойових дій, окупації чи оточення.

Загалом в рамках програми "Рінат Ахметов - Дітям" 5 мільйонів дітей отримали різнобічну підтримку.

Якщо серед ваших рідних або знайомих є дитина, яка потребує протезування слуху, зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001 (з понеділка по п’ятницю), або пишіть в месенджер Фонду.