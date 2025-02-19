"Уже начала говорить": 6-летняя Диана из Мелитополя получила слуховые аппараты, обеспеченные Фондом Ахметова

Аппараты, которые будет носить Диана - сверхсовременные, говорит Галина Иващенко, слухопротезистка "Центра слуха". Они улучшают качество слуха, а также обеспечивают комфорт и удобство в пользовании. В частности, этот слуховой аппарат поможет девочке слышать высокие частоты - звуки, которые раньше она даже не могла распознавать. Теперь девочка сможет исследовать мир по-новому.

"Ребенок будет слышать весь спектр и весь диапазон звука. Аппарат еще дополнительно усиливает высокие частоты, подходит под его аудиограмму. То есть ему будет удобно и комфортно. Благодаря Фонду Рината Ахметова ребенок уже будет слышать. Все когнитивные функции будут развиваться нормально", - объясняет слухопротезистка.

Мама Дианы, Анна, не сдерживает эмоций: наконец-то ее дочь сможет общаться со сверстниками. Это была ее самая большая мечта - быть услышанной и понятной. Впереди самое важное - подготовка к школе. Уже в сентябре Диана впервые переступит порог школы. Для нее это будет настоящий шаг в новую жизнь.

"Я очень благодарна Фонду Рината Ахметова за то, что они помогают таким деткам. Потому что эти суммы, я думаю, для любой среднестатистической семьи очень ощутимы. Теперь мы хотим как можно быстрее пройти адаптацию. Она уже в аппарате лучше начала говорить. Чем быстрее мы это начнем это делать, тем лучше она сможет подготовиться к школе", - говорит Анна.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с нарушениями слуха в возрасте до 7 лет, которые проживают или проживали в территориальных громадах в зонах боевых действий, оккупации или окружения.

Всего в рамках программы "Ринат Ахметов - Детям" 5 миллионов детей получили разностороннюю поддержку.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, который нуждается в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер Фонда.