Доктор Комаровский ответил на важный вопрос о питании ребенка

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский сообщил о признаках готовности малыша к "первой ложечке"

Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, как определить, что ваш ребенок готов к получению первого прикорма. Об этом именитый педиатр написал на своей Instagram-странице.

Ни для кого не секрет, что введение прикорма является важным переходом от грудного вскармливания или смесей к "взрослой" пище. Многие родители задаются вопросом, когда малыша стоит знакомить с миром вкусовых разнообразий.

Комаровский рассказал о введении первого прикорма (фото: pixabay.com)

Евгений Комаровский, ранее сделавший важное предупреждение об антибиотиках, дал родителям советы о прикорме, а именно рассказал о признаках, свидетельствующих, что ребенок действительно готов.

Ребенок удвоил вес от рождения;

Хорошо держит голову и умеет самостоятельно сидеть;

Умеет вытягивать нижнюю губу вперед, чтобы брать еду из ложечки;

Может отодвинуть или отвернуть голову, демонстрируя отказ от еды;

Язык ребенка не совершает рефлекторных выталкивающих движений;

Проявляет значительный интерес к пище мамы и папы.

Комаровский рассказал о введении первого прикорма (фото: pixabay.com)

Напомним, недавно доктор Комаровский раскрыл пять важных секретов, как быстро научить ребенка читать.

Ранее Евгений Комаровский рассказал о самых важных правилах безопасного питания, которые нужны для того, чтобы избежать риска пищевых отравлений, как у взрослых, так и у детей.

К слову, недавно доктор Комаровский сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.