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Доктор Комаровский ответил на важный вопрос о питании ребенка

STYLERЖизнь    08.05.2019 - 21:59
Доктор Комаровский ответил на важный вопрос о питании ребенка
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский сообщил о признаках готовности малыша к "первой ложечке"

Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, как определить, что ваш ребенок готов к получению первого прикорма. Об этом именитый педиатр написал на своей Instagram-странице.

Ни для кого не секрет, что введение прикорма является важным переходом от грудного вскармливания или смесей к "взрослой" пище. Многие родители задаются вопросом, когда малыша стоит знакомить с миром вкусовых разнообразий.

Доктор Комаровский ответил на важный вопрос о питании ребенка

Комаровский рассказал о введении первого прикорма (фото: pixabay.com)

Евгений Комаровский, ранее сделавший важное предупреждение об антибиотиках, дал родителям советы о прикорме, а именно рассказал о признаках, свидетельствующих, что ребенок действительно готов.

  • Ребенок удвоил вес от рождения;
  • Хорошо держит голову и умеет самостоятельно сидеть;
  • Умеет вытягивать нижнюю губу вперед, чтобы брать еду из ложечки;
  • Может отодвинуть или отвернуть голову, демонстрируя отказ от еды;
  • Язык ребенка не совершает рефлекторных выталкивающих движений;
  • Проявляет значительный интерес к пище мамы и папы.

Доктор Комаровский ответил на важный вопрос о питании ребенка

Комаровский рассказал о введении первого прикорма (фото: pixabay.com)

Напомним, недавно доктор Комаровский раскрыл пять важных секретов, как быстро научить ребенка читать.

Ранее Евгений Комаровский рассказал о самых важных правилах безопасного питания, которые нужны для того, чтобы избежать риска пищевых отравлений, как у взрослых, так и у детей.

К слову, недавно доктор Комаровский сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.

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