В Минздраве рассказали, как справиться со стрессом во время войны
Фото: бомбоубежище в Киеве (Getty Images)
Испытывать беспокойство и страх в то время, когда вокруг вас боевые действия, а страна в состоянии войны с агрессором, - нормально. Это приемлемая реакция нашей психики и организма на сложившуюся ситуацию. Как же сохранить эмоциональное равновесие в самое сложное для страны время?
Об этом сообщили в МОЗ.
Чтобы минимизировать последствия стресса, врачи рекомендуют:
- Сосредоточиться на том, что вы можете контролировать.
- Потреблять лишь достоверную информацию из официальных источников. Просматривать новости 24/7 не стоит.
- Позаботиться о возможных запасах продуктов и питьевой воды. В частности, попытаться сделать запасы в месте укрытия.
- Стараться по возможности соблюдать режим дня и сна.
- Не забывать двигаться и по возможности выполнять хотя бы минимальные физические активности.
- По возможности быть на связи с близкими. Если такой нет, и вы в укрытии, - общайтесь и поддерживайте тех, кто рядом с вами.
- При возможности помогать тем, кто в этом нуждается.
- Правильно и глубоко дышать, считать вдохи и выдохи, уравновешивая их.
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