В Минздраве рассказали, как справиться со стрессом во время войны

Испытывать беспокойство и страх в то время, когда вокруг вас боевые действия, а страна в состоянии войны с агрессором, - нормально. Это приемлемая реакция нашей психики и организма на сложившуюся ситуацию. Как же сохранить эмоциональное равновесие в самое сложное для страны время?

Об этом сообщили в МОЗ.

Ранее мы писали, что произойдет с вашим организмом, если пить недостаточно воды.

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