ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вызовите, пожалуйста полицию: в Киеве произошло странное ЧП (видео)

STYLERЖизнь    16.10.2019 - 18:57
Вызовите, пожалуйста полицию: в Киеве произошло странное ЧП (видео)
В Киеве произошло странное ЧП (Коллаж РБК-Украина, фото: Информатор)

В Киеве на Нивках появился плакат с призывом о помощи

В Киеве произошла странная ситуация на улице Щербаковского. Жительница дома повесила на своем балконе надпись на листках бумаги: "Позвоните, пожалуйста, в полицию, здесь шесть лет насилуют ребенка". Детали происшествия рассказали в сообществе "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Надпись с призывом о помощи появилась на балконе дома по улице Шербаковского, 56/7, в столичном районе Нивки. Соседи вызвали патрульную полицию, однако в указанной квартире им никто не открыл дверь.

Вызовите, пожалуйста полицию: в Киеве произошло странное ЧП (видео)

Фото: Информатор

На следующий день по указанному адресу вместе с патрульными полицейскими прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так как представителям власти снова никто не открыл дверь, спасатели залезли по пожарной лестнице и зашли в квартиру. Однако выяснилось, что в данной квартире никого нет.

Как рассказали соседи, в этой квартире проживает одинокая женщина, которая ранее была уже замечена в неадекватном поведении. Соседи подозревают, что у женщины есть психическое расстройство, так как она иногда разговаривает голосами разных людей.

Где хозяйка квартиры находится на данный момент – не известно. Патрульные сняли с ее балкона плакат, а возле подъезда оставили дежурных.

В Киеве на детской площадке поймали неадеквата с ножом: подробности ЧП На мосту Кличко снова ЧП: ребенок стал причиной разрушения
Новости Украины Киевполициячрезвычайное положение
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь