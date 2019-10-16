Викличте, будь ласка поліцію: у Києві сталося дивна НП (відео)

В Києві сталося дивна НП (Колаж РБК-Україна, фото: Інформатор)

У Києві на Нивках з'явився плакат із закликом про допомогу

У Києві сталася дивна ситуація на вулиці Щербаківського. Мешканка будинку повісила на своєму балконі напис на листках паперу: "Зателефонуйте, будь ласка, в поліцію, тут шість років ґвалтують дитину". Подробиці події розповіли в співтоваристві "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

Напис із закликом про допомогу з'явився на балконі будинку по вулиці Шербаковского, 56/7, в столичному районі Нивки. Сусіди викликали патрульну поліцію, однак у вказаній квартирі їм ніхто не відчинив двері.

Фото: Інформатор

Наступного дня за вказаною адресою разом з патрульними поліцейськими прибули співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так як представникам влади знову ніхто не відкрив двері, рятувальники залізли по пожежній драбині і зайшли в квартиру. Однак з'ясувалося, що в даній квартирі нікого немає.

Як розповіли сусіди, в цій квартирі проживає самотня жінка, яка раніше була помічена в неадекватній поведінці. Сусіди підозрюють, що у жінки є психічний розлад, так як вона іноді розмовляє голосами різних людей.

Де господиня квартири знаходиться на даний момент не відомо. Патрульні зняли з її балкона плакат, а біля під'їзду залишили чергових.