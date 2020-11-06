"Вызов": всплыли новые факты про уникальный украинский сериал

Уже скоро украинцы увидят сериал "Вызов" (фото со съемочной площадки)

Стало известно, когда выйдут первые эпизоды 40-серийного проекта "Вызов" на канале "Украина"

23 ноября в 17:00 телеканал "Украина" покажет первые серии уникального проекта "Вызов". 40-серийная картина - первый украинский сериал, который был создан благодаря тесному сотрудничеству с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям. В центре каждой истории - реальные жизненные ситуации и операции спасения.

О чем сериал "Вызов"

Аварийная остановка поезда в метрополитене парализовала работу подземки многомиллионного города. На вызов мобилизованы все силы спасателей города. Ведь речь идет о нескольких сотнях людей, которые находились в этом поезде. Пока неизвестны ни причины аварии, ни точное количество пострадавших. Дополнительное беспокойство вызвал тот факт, что жители столицы в этот день выбирали мэра. Поэтому никто не исключал диверсию или теракт. Ситуация обостряется, когда становится известно, что один из пассажиров вагона нелегально перевозил контейнер с вирусом, который неожиданно исчез. Так, авария в подземке грозит масштабной эпидемией всем жителям мегаполиса. Майор ГСЧС Геннадий Клименко в составе спасательных отделений участвует в эвакуации пострадавших пассажиров. Как вдруг узнает, что в это время его 14-летняя дочь находилась в метро.

"Это сюжет одной из серий, который познакомит зрителя с нюансами работы спасателей. Ежедневно они оказываются перед сложными задачами и личными вызовами. Мы покажем, как эти храбрые люди действуют в экстремальных ситуациях. Продемонстрируем их технику – высокое оснащение, которое мало кто из нас видел. А также приоткроем завесу их личных переживаний", - говорит руководитель сериала "Вызов" Светлана Усенко.

Кадры со съемок "Вызова" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Кто снимается в сериале "Вызов"

Главные роли в сериале исполнили Сергей Кучеренко, Геннадий Попенко, Алена Завгородняя, Владимир Гончаров, Алексей Хильский, Дмитрий Бурма, Тамара Морозова, Евгения Нечипоренко, Михаил Кришталь. Каждый из них примерил на себя образ спасателя: пожарного, пиротехника, альпиниста, кинолога, водолаза, психолога или парамедика. А рядом с профессиональными актерами в кадре работали настоящие сотрудники ГСЧС.

Одну из главных ролей - капитана Клименко - сыграл актер Геннадий Попенко. Актер не только прекрасно перевоплотился в роль, а и полностью увлекся преданностью и мужеством украинских спасателей.

"Мой герой - опытный спасатель. Он любит свою работу за постоянное ощущение нужности. И именно за этим ощущением, как мне кажется, и идут работать в ГСЧС. Эти ребята делают удивительную работу, вытаскивая людей из передряг, в которые они сами попадают. И я хочу сказать им большое "спасибо" за каждый день их непростого труда", - прокомментировал Геннадий.

Заметим, что не только мужчины спасают украинцев. Одного из главных персонажей - психолога ГСЧС Анну Булгакову - сыграла актриса Алена Завгородняя. Она признается, что при всей утонченности, красоте и женственности, психологам ГСЧС очень часто приходится проявлять выдержку, смелость и стойкость в общении с пострадавшими. Ведь людям, которые попадают в опасные ситуации, просто необходима моральная и психологическая поддержка опытных специалистов. Поэтому она очень серьезно подошла к своей роли.

Елена Завгородняя, Геннадий Попенко и Сергей Кучеренко (фото: пресс-служба канала "Украина")

Добавим, что съемки "Вызова" начались в конце мая этого года. За это время творческая команда проекта во главе с режиссерами Дмитрием Пометневым и Евгением Дорониным "устроили" около 20 пожаров и взрывов, покорили с десяток крыш домов, кранов, работали на полях, в болотах и штольнях.

Самой же сложной и дорогой для съемочной группы стала сцена обвала в метро. Все потому, что за время существования столичного метрополитена его управление не позволило ни одной киносъемки. Поэтому творческая группа проекта договорилась о ночных съемках во время ежемесячного обучение рабочих метрополитена. Так, съемки одной серии проходили четыре ночи подряд.

"Масштаб этого эпизода поразит всех, ведь на нашем ТВ такого еще не было!" - уверяют авторы сериала.

Трейлер сериала "Вызов"

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