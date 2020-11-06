"Виклик": спливли нові факти про унікальний український серіал

Вже скоро українці побачать серіал "Виклик" (фото зі знімального майданчика)

Стало відомо, коли вийдуть перші епізоди 40-серійного проєкту "Виклик" на каналі "Україна"

23 листопада о 17:00 телеканал "Україна" покаже перші серії унікального проєкту "Виклик". 40-серійна картина - перший український серіал, який був створений завдяки тісній співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій. У центрі кожної історії - реальні життєві ситуації та операції порятунку.

Про що серіал "Виклик"

Аварійна зупинка потягу в метрополітені паралізувала роботу підземки багатомільйонного міста. На виклик мобілізовані всі сили рятувальників міста. Адже йдеться про кілька сотень людей, які перебували в цьому потягу. Поки що невідомі ані причини аварії, ані точна кількість постраждалих. Додаткове занепокоєння викликав той факт, що мешканці столиці цього дня обирали мера. Отже, ніхто не виключав диверсію або теракт. Ситуація загострюється, коли стає відомо, що один із пасажирів вагону нелегально перевозив контейнер із вірусом, який несподівано зник. Отже аварія у підземці загрожує масштабною епідемією всім мешканцям мегаполісу. Майор ДСНС Геннадій Клименко в складі рятувальних відділень бере участь у евакуації постраждалих пасажирів. Як раптом дізнається, що у цей час його 14-річна донька перебувала в метро.

"Це сюжет однієї із серій, який познайомить глядача з нюансами роботи рятувальників. Щодня вони опиняються перед складними завданнями і особистими викликами. Ми покажемо, як ці хоробрі люди діють в екстремальних ситуаціях. Продемонструємо їхню техніку - високе оснащення, яке мало хто з нас бачив. А також привідкриємо завісу їхніх особистих переживань", - каже керівник серіалу "Виклик" Світлана Усенко.

Кадри зі зйомок "Виклика" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Хто знімається у серіалі "Виклик"

Головні ролі в серіалі виконали Сергій Кучеренко, Геннадій Попенко, Олена Завгородня, Володимир Гончаров, Олексій Хільский, Дмитро Бурма, Тамара Морозова, Євгенія Нечипоренко, Михайло Кришталь. Кожен з них приміряв на себе образ рятувальника: пожежника, піротехніка, альпініста, кінолога, водолаза, психолога чи парамедика. А поруч з професійними акторами у кадрі працювали справжні співробітники ДСНС.

Одну з головних ролей - капітана Клименка - зіграв актор Геннадій Попенко. Актор не лише чудово перевтілився в роль, а і повністю захопився відданістю і мужністю українських рятувальників.

"Мій герой - досвідчений рятувальник. Він любить свою роботу за постійне відчуття потрібності. І саме за цим відчуттям, як мені здається, і йдуть працювати у ДСНС. Ці хлопці роблять дивовижну працю, допомагаючи людям вибратися з халеп, в які вони самі потрапляють. І я хочу сказати їм велике "дякую" за кожен день їхньої непростої праці", - прокоментував Геннадій.

Зауважимо, що не тільки чоловіки рятують українців. Одного з головних персонажів - психолога ДСНС Ганну Булгакову - зіграла акторка Олена Завгородня. Вона зізнається, що при всій витонченості, красі і жіночності, психологам ДСНС дуже часто доводиться проявляти витримку, сміливість та стійкість у спілкуванні з потерпілими. Адже людям, які потрапляють у небезпечні ситуації, просто необхідна моральна і психологічна підтримка досвідчених фахівців. Тому вона дуже серйозно підійшла до своєї ролі.

Олена Завгородня, Геннадій Попенко і Сергій Кучеренко (фото: прес-служба каналу "Україна")

Додамо, що зйомки "Виклику" розпочалися наприкінці травня цього року. За цей час творча команда проєкту на чолі з режисерами Дмитром Пометньовим і Євгенієм Дороніним "влаштувала" близько 20 пожеж і вибухів, підкорили з десяток дахів будинків, кранів, працювали на полях, у болотах та штольнях.

Найскладнішою і найдорожчою для знімальної групи стала сцена обвалу в метро. Все через те, що за час існування столичного метрополітену його управління не дозволило жодної кінозйомки. Тому творча група проєкту домовилася про нічні зйомки під час щомісячного навчання робітників метрополітену. Так, зйомки однієї серії тривали чотири ночі поспіль.

"Масштаб цього епізоду вразить усіх, адже на нашому ТБ такого ще не було!" - кажуть автори серіалу.

Трейлер серіалу "Виклик"

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