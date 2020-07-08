Как выжить во время резких перепадов погоды: врач дал практические советы

В Украине в последнее время погода резко меняется, от яркого солнца до сильных гроз, от изнуряющей жары до внезапного похолодания. Такие перепады сказываются на организме даже у абсолютно здоровых людей.

Самому большому риску при таких перепадах погоды подвержены метеочувствительные люди, а также пожилые. Об этом рассказал семейный врач Юрий Зинчук в эфире телеканала "Украина 24".

"Много людей страдают метеочувствительностью, они как бы предсказывают изменения погоды, особенно за день до дождя. У них наступает общая слабость и сонливость, им нужно поспать. Это падение атмосферного давления, и они это предчувствуют. Резкие перепады температуры сильно влияют на возрастное население – сосуды поражены атеросклерозом, и резкие перепады могут приводить к инсультам и инфарктам", - отметил врач.

Он дал практические советы о том, как улучшить свое самочувствие во время резких изменений погоды.

"Эти люди должны больше находиться в помещении, контролировать свое давление, там нужно создать микроклимат, использовать кондиционер или вентилятор. Часто звонят и говорят, например, что у бабушки давление 240, а она у горячей плиты закрывает кабачки, а потом вечером инсульт. Если есть возможность – надо отдыхать, лежать, раньше ложиться спать. Водный режим, пейте минимум два литра воды в день – добавляйте туда лимон, мед; нужно есть фрукты, растительную пищу", - посоветовал Зинчук и добавил, что особое внимание нужно уделить здоровью тем, у кого есть проблемы с давлением.

"Гипертоники должны мерить давление утром и вечером. Тем, кто меряет давление каждый час, нужно принимать седативные препараты, это уже психосоматика, так часто давление мерить нет необходимости. Дети и молодые люди очень редко так резко реагируют на смену погоды", - резюмировал специалист.

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