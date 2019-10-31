Как выжить во время ретроградного Меркурия: что категорически делать нельзя

В октябре 2019 года Меркурий развернется в ретроградном направлении в канун праздника Хэллоуина – 31 октября. Этот период продлится сравнительно недолго – до 20 ноября, но как замечают астрологи, эти три недели могут стать напряженными и неожиданными. Об этом пишет издание "Сегодня".

Что такое ретроградный Меркурий

Меркурий становится ретроградным не менее трех раз в году и его движение по-разному влияет на жителей Земли. Как объясняют астрологи, во время обычного движения Меркурия – у многих дела идут хорошо, совершаются необходимые сделки, поступает необходимая информация, и с коммуникацией все складывается позитивно. А вот когда планета разворачивается и начинает свое обратное движение – наступает сложный период, при котором нарушаются договоренности, возникают конфликты и проблемы.

Что не стоит делать в период ретроградного Меркурия

В этот период возможны ссоры, конфликты и недопонимания с близкими, друзьями и коллегами. Нужно контролировать себя и не отвечать грубостью на грубость, ответственно подходить к словам и обещаниям и не спешить хлопать дверью во время споров.

Ретроградный Меркурий способствует риску того, что возобновятся старые отношения, любовные или дружеские, которые в прошлом не принесли ничего хорошего. Астрологи рекомендуют не возвращаться к прошлому, а попытаться найти нового человека, который поможет изменить жизнь в лучшую сторону.

Меркурий способствует переосмыслению прошлого, извлечению уроков и очищению от того, что мешает двигаться дальше.

Ретроградный Меркурий в октябре-ноябре 2019 (Коллаж РБК-Украина)

В этот период стоит отложить крупные финансовые операции, и не стоит брать деньги в долг или одалживать. Также не стоит начинать новые проекты.

Идеи, которые приходят в голову в этот период, стоит записывать, но не воплощать в жизнь до тех пор, пока Меркурий не вернется в прямое движение.

Не рекомендуется совершать крупные покупки и подписывать важные документы, так как есть риск поломки техники и нарушения условий договоров.

Не стоит кардинально решать вопросы со сменой работы – увольняться, менять или вступать в новую должность.

Если есть возможность перенести хирургическое вмешательство на другое время, то стоит это сделать, так как в будущем возможны осложнения.

Аккуратно стоит относиться к поездкам и путешествиям – могут меняться расписания, возможны технические поломки или непредвиденные форс-мажоры.

Что стоит сделать накануне ретроградного Меркурия

Отдать долги. Как материальные, так и моральные – выполнить обещания, встретиться с близкими людьми, позвонить родным.

Навести порядок в доме и выбросить все ненужное.

Сделать ревизию в информационном поле – почистить почту, социальные сети, поставить точку в неудобном или некомфортном общении.

Завершить важные дела и проекты.