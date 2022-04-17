UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как выжить во время ядерного взрыва: важная инструкция

Фото: Как спастись после ядерного взрыва (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Россия практически постоянно угрожает применить ядерное оружие против Украины. Ядерный взрыв не спутать ни с чем – он сопровождается яркой световой вспышкой и разрушительной ударной волной на несколько тысяч метров.

Как выжить после него - читайте в материале Styler.

Что нужно знать о ядерном взрыве

Считается, что все, кто окажется в 1 тысяче метрах от эпицентра взрыва, могут умереть с вероятностью 90%.

Важно знать, что ядерный взрыв имеет смертельный уровень радиации, которая распространяется очень быстро. Поэтому, чтобы спрятаться, будет примерно пять минут.

Но уже через сутки уровень радиации уменьшится на 80%.

Что делать при ядерном взрыве

Если вдруг к моменту ядерного взрыва вы оказались на улице, быстро найдите ближайшее углубление и спрячьтесь там.

В крайнем случае – лягте на землю головой вниз, от взрыва, спрятав руки под голову. Даже если до вас не дошла ударная волна – остается риск того, что догонит вас радиационное заражение.

Поэтому после ядерного взрыва следует идти в бомбоубежище или спуститься в метро.

Если таких рядом нет – идите в подвал или погреб. Если такой возможности нет - спрячьтесь в доме.

Если вы квартире - спрячьтесь в таком месте, чтобы от воздуха вас отделяло, как можно больше стен. Тут вы должны быть не менее суток.

Если произойдет ядерный взрыв, то в укрытии придется сидеть в течение недель или даже месяцев. Поэтому важно сделать большие запасы продуктов.

По возможности купите заранее радио на батарейках, поскольку интернета и мобильной связи может не быть.

Подготовьте маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания. Следите за сообщениями от спасателей ГСЧС, полиции, местных властей.

Напомним, не игнорируйте сигналы тревоги и сирены. Сразу же прячьтесь в укрытия.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что у оккупантов паника из-за облучения военных в Чернобыльской зоне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ядерная война