Как выжить во время ядерного взрыва: важная инструкция

Что нужно знать о ядерном взрыве

Считается, что все, кто окажется в 1 тысяче метрах от эпицентра взрыва, могут умереть с вероятностью 90%.

Важно знать, что ядерный взрыв имеет смертельный уровень радиации, которая распространяется очень быстро. Поэтому, чтобы спрятаться, будет примерно пять минут.

Но уже через сутки уровень радиации уменьшится на 80%.

Что делать при ядерном взрыве

Если вдруг к моменту ядерного взрыва вы оказались на улице, быстро найдите ближайшее углубление и спрячьтесь там.

В крайнем случае – лягте на землю головой вниз, от взрыва, спрятав руки под голову. Даже если до вас не дошла ударная волна – остается риск того, что догонит вас радиационное заражение.

Поэтому после ядерного взрыва следует идти в бомбоубежище или спуститься в метро.

Если таких рядом нет – идите в подвал или погреб. Если такой возможности нет - спрячьтесь в доме.

Если вы квартире - спрячьтесь в таком месте, чтобы от воздуха вас отделяло, как можно больше стен. Тут вы должны быть не менее суток.

Если произойдет ядерный взрыв, то в укрытии придется сидеть в течение недель или даже месяцев. Поэтому важно сделать большие запасы продуктов.

По возможности купите заранее радио на батарейках, поскольку интернета и мобильной связи может не быть.

Подготовьте маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания. Следите за сообщениями от спасателей ГСЧС, полиции, местных властей.

Напомним, не игнорируйте сигналы тревоги и сирены. Сразу же прячьтесь в укрытия.