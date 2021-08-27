Как выжить при перепадах погоды: почему болит голова и подташнивает

При резкой смене погоды кровь сгущается и может нарушиться циркуляция. Это приводит к тому, что мозг начинает чувствовать нехватку кислорода. Нервные рецепторы в организме человека улавливают изменения погоды и телу нужно время, чтобы адаптироваться.

От этого появляется сонливость, слабость, ощущение упадка сил, скачки давления, головные боли. Может пропасть аппетит, появляются приступы стенокардии, раздражительность, бессонница.

У людей, которые ранее перенесли травмы, могут болеть суставы и места переломов. Обостряются также хронические заболевания.

Как справиться с перепадами погоды

Если на смену жаркого лета внезапно пришло похолодание и дожди, то стоит слегка снизить привычные нагрузки. Ограничьте ваше умственное и физическое перенапряжение.

Питание в такие дни должно быть щадящим: исключите жирную и тяжелую пищу, алкоголь и сладости.

Обязательно включите в свой график пешую прогулку на свежем воздухе, утреннюю зарядку, можно поплавать в бассейне.

Нормализуйте свой график сна: избегайте недосыпа и постарайтесь не отсыпаться за всю неделю за одну ночь. Норма сна – 8-9 часов в сутки. Ложиться спать желательно до 23:30.

Если у вас не было ранее проблем с давлением, то не торопитесь сразу пить таблетки. Снять напряжение в шее и голове может помочь обычная зарядка с упражнениями в шейной зоне.

Постарайтесь пить больше жидкости – воду, травяные чаи. Желательно каждый час выпивать небольшой стакан воды.

Если у вас есть хронические заболевания – держите под руками необходимые лекарства и обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

Нагрузки в тренажерном зале тоже нужно снизить на один-два дня, чтобы организм успел адаптироваться. Замените спорт более щадящими кардионагрузками – прогулками, йогой, занятиями на свежем воздухе.

Ограничьте напитки с кофеином до двух чашек в день, откажитесь от горького шоколада.

Чтобы снять боли в голове, используйте компрессы, теплую расслабляющую ванну.

Как справиться с психологическим упадком при перемене погоды

Помните о том, что организму нужно время, чтобы адаптироваться под новые температуры и влажность. Поэтому упадок сил и раздражительность пройдут через несколько дней.

Возможно, вам понадобиться пропить курс витаминов группы В – обсудите это с врачом.

Постарайтесь гулять в периоды солнечного света.

Порадуйте себя приятным фильмом, новой книгой или послушайте любимую музыку.

Выделите в день хотя бы один час на то, чтобы заняться тем, что приносит вам удовольствие. Например, на хобби.