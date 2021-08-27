Як вижити при перепадах погоди: чому болить голова і нудить

При різкій зміні погоди кров згущується і може порушитися циркуляція. Це призводить до того, що мозок починає відчувати брак кисню. Нервові рецептори в організмі людини вловлюють зміни погоди й тілу потрібен час, щоб адаптуватися.

Від цього з'являється сонливість, слабкість, відчуття занепаду сил, скакання тиску, головні болі. Може пропасти апетит, з'являються напади стенокардії, дратівливість, безсоння.

У людей, які раніше перенесли травми, можуть боліти суглоби та місця переломів. Загострюються також хронічні захворювання.

Як впоратися з перепадами погоди

Якщо на зміну спекотного літа раптово прийшло похолодання і дощі, то варто злегка знизити звичні навантаження. Обмежте ваше розумове і фізичне перенапруження.

Харчування в такі дні має бути щадним: виключіть жирну і важку їжу, алкоголь і солодощі.

Обов'язково включіть у свій графік пішу прогулянку на свіжому повітрі, ранкову зарядку, можна поплавати в басейні.

Нормалізуйте свій графік сну: уникайте недосипу і постарайтеся не відсипатися за весь тиждень за одну ніч. Норма сну-8-9 годин на добу. Лягати спати бажано до 23: 30.

Якщо у вас не було раніше проблем з тиском, то не поспішайте відразу пити таблетки. Зняти напругу в шиї та голові може допомогти звичайна зарядка з вправами в шийній зоні.

Постарайтеся пити більше рідини - воду, трав'яні чаї. Бажано щогодини випивати невелику склянку води.

Якщо у вас є хронічні захворювання – тримайте під руками необхідні ліки та обов'язково проконсультуйтеся зі своїм особистим лікарем.

Навантаження в тренажерному залі теж потрібно знизити на один-два дні, щоб організм встиг адаптуватися. Замініть спорт більш щадними кардіонавантаженнями - прогулянками, йогою, заняттями на свіжому повітрі.

Обмежте напої з кофеїном до двох чашок в день, відмовтеся від гіркого шоколаду.

Щоб зняти болі в голові, використовуйте компреси, теплу розслаблюючу ванну.

Як впоратися з психологічним занепадом при зміні погоди

Пам'ятайте про те, що організму потрібен час, щоб адаптуватися під нові температури та вологість. Тому занепад сил і дратівливість пройдуть через кілька днів.

Можливо, вам знадобитися пропити курс вітамінів групи B - обговоріть це з лікарем.

Постарайтеся гуляти в періоди сонячного світла.

Порадуйте себе приємним фільмом, новою книгою або послухайте улюблену музику.

Виділіть в день хоча б одну годину на те, щоб зайнятися тим, що приносить вам задоволення. Наприклад, на хобі.