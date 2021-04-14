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Выясняем, кто круче: Усик провел бой с Ломаченко без ринга и перчаток

Автор: Styler

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик вместе со своим другом экс-чемпионом мира Василием Ломаченко решили выяснить, кто из них лучший боец в компьютерной игре.

Об этом сообщается в Telegram-канале Василия Ломаченко.

"Новая легенда! Выясняем с Александром Усиком кто круче, независимо от весовых категорий, без ринга и перчаток", - говорится под видео.

Спортсмены провели три виртуальных раунда и победу одержал Василий Ломаченко.

Стоит отметить, что киберспортивный медиахолдинг WePlay Esports в сотрудничестве с Усиком и Ломаченко создал компанию для проведения файтинг-турниров.

Напомним, в Киеве у Александра Усика эвакуировали автомобиль за неправильную парковку. Но боксер не согласен с этим. Он заявил, что не было никаких запрещающих парковку знаков.

Спортсмен также пожаловался, что возле его авто стояли и другие машины, которые были припаркованы также, но забрали именно его авто. Он даже подумал, что у инспектора предвзятое отношение к нему.

Чтобы забрать свое авто из штраф площадки, он потратил 3 часа времени и оплатил 3 штрафа.

Ранее Александр Усик говорил, что мечтает провести бой в Украине. Последний его бой на родине был в 2015 году. Чаще всего поединки с его участием проходят в Великобритании или США.

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Новости Украины Василий ЛомаченкоАлександр Усик
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