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Выяснилось, где и за сколько покупает сало нардеп Тищенко: торгуется до последнего

Автор: Людмила Жукова

Скандальный нардеп Николай Тищенко недавно опозорился из-за незнания цен на продукты в Киеве. По его словам, гречку в столице он покупает по 12 гривен, а сало по 50. Сейчас стало известно, где на самом деле скупается Тищенко. И это место совсем недешевое - наоборот, оно не для всех.

Об этом пишет "Сегодня".

Стоит ли упоминать, что о сале по 50 гривен в столице можно только мечтать. Ни на одном рынке Киева таких цен нет. Что уже говорить о самом фешенебельном из них - Бессарабском. Именно здесь отоваривается Николай Тищенко. Так по крайней мере утверждают продавцы на этом базаре.

Продавщицы на Бессарабке уверили, что, мол, да - Тищенко покупает у них сало, да еще и торгуется до последнего.

"Да, приходит сюда. Берет сало, мясо! Торгуется всегда до последнего", – рассказала одна из них.

Другая женщина, которая торгует мясом, уверена - Тищенко прекрасно знает цены, ведь сам покупает сало по 250 гривен за килограмм.

"Та знает он цены, зачем сказал такое вообще? Коля шо, дурак? Я даже не помню, в каком году килограмм говядины можно было купить за 50 гривен. Это просто нонсенс! Нигде таких цен нет! Ни на Бессарабке, ни на любом другом базаре!" - подтвердила она.

Интересно, почему же политик в своих заявлениях рассказывает о мифической гречке по 12 гривен и сале по 50 - остается загадкой.

Как мы ранее писали, Тищенко обматюкал нардепа в Трускавце на глазах у журналистов.

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Николай Тищенко