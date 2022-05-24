Выяснилось, что эта диета может уберечь от распространенного вида рака
Рак кишечника - один из самых распространенных и опасных из-за поздней диагностики. Ученые говорят, что уменьшить риск заболеть может правильно выстроенный принцип питания.
Об этом сообщает Eatthis.
Колоректальный рак - злокачественное новообразование, развивающиеся в слизистых оболочках толстой и прямой кишки. Такая онкология является очень опасной, и третьей по распространенности в мире. Ведь из-за "неудобства" многие пациенты поздно обращаются к врачу - а в онкологии своевременная диагностика имеет решающее значение.
Эта диета может помочь бороться с раком
Так, в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature исследователи обнаружили, что кето-диета приводит к образованию молекулы под названием бета-гидроксибутират (BHB), которая может удерживать опухоли кишечника от увеличения размеров.
"BHB - это небольшая молекула, вырабатываемая в печени в ответ на голодание или кетогенную диету", - пишут эксперты.
Что такое кето-диета
Смысл этой диеты - потреблять пищу с большим содержанием жира и белка, и не есть более 50 граммов углеводов в день. 50 граммов углеводов - это примерно 4 ломтика хлеба.
В отличие от других популярных белковых диет, кето-диета делает акцент не на белках, а на жирах.
Сторонники этой диеты считают, что при таком рационе организм будет тратить энергию путем сжигания собственного жира.
Продукты, которые рекомендуют на кето-диете:
- яйца;
- мясо птицы (курица, индейка);
- жирная рыба (сельдь, лосось, скумбрия);
- мясо (говядина, свинина и т. п.);
- жирные молочные продукты (йогурт, сметана, творог, сливочное масло, сливки);
- орехи и семена (макадамия, миндаль, грецкие орехи, арахис, тыквенные семечки и тому подобное);
- авокадо;
- некрахмалистые овощи (зелень, брокколи, томаты, грибы);
- жиры (оливковое масло, масло авокадо, кокосовое масло и др.).
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