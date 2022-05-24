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Выяснилось, что эта диета может уберечь от распространенного вида рака

Новина українською →
Вторник 24 мая 2022 09:55
Выяснилось, что эта диета может уберечь от распространенного вида рака Фото: Как уберечь себя от рака кшечника (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Рак кишечника - один из самых распространенных и опасных из-за поздней диагностики. Ученые говорят, что уменьшить риск заболеть может правильно выстроенный принцип питания.

Об этом сообщает Eatthis.

Колоректальный рак - злокачественное новообразование, развивающиеся в слизистых оболочках толстой и прямой кишки. Такая онкология является очень опасной, и третьей по распространенности в мире. Ведь из-за "неудобства" многие пациенты поздно обращаются к врачу - а в онкологии своевременная диагностика имеет решающее значение.

Эта диета может помочь бороться с раком

Так, в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature исследователи обнаружили, что кето-диета приводит к образованию молекулы под названием бета-гидроксибутират (BHB), которая может удерживать опухоли кишечника от увеличения размеров.

"BHB - это небольшая молекула, вырабатываемая в печени в ответ на голодание или кетогенную диету", - пишут эксперты.

Что такое кето-диета

Смысл этой диеты - потреблять пищу с большим содержанием жира и белка, и не есть более 50 граммов углеводов в день. 50 граммов углеводов - это примерно 4 ломтика хлеба.

В отличие от других популярных белковых диет, кето-диета делает акцент не на белках, а на жирах.

Сторонники этой диеты считают, что при таком рационе организм будет тратить энергию путем сжигания собственного жира.

Продукты, которые рекомендуют на кето-диете:

  • яйца;
  • мясо птицы (курица, индейка);
  • жирная рыба (сельдь, лосось, скумбрия);
  • мясо (говядина, свинина и т. п.);
  • жирные молочные продукты (йогурт, сметана, творог, сливочное масло, сливки);
  • орехи и семена (макадамия, миндаль, грецкие орехи, арахис, тыквенные семечки и тому подобное);
  • авокадо;
  • некрахмалистые овощи (зелень, брокколи, томаты, грибы);
  • жиры (оливковое масло, масло авокадо, кокосовое масло и др.).

Ранее врачи рассказали про симптомы рака кишечника, которые можно спутать с другими болезнями.

Также мы писали про ранние признаки рака кишечника, которые можно не заметить.

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