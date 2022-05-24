З'ясувалося, що ця дієта може вберегти від поширеного виду рака
Рак кишківника - один з найпоширеніших і небезпечних через пізню діагностику. Вчені кажуть, що зменшити ризик захворіти може правильно вибудуваний принцип харчування.
Про це повідомляє Eatthis.
Колоректальний рак - злоякісне новоутворення, що розвиваються в слизових оболонках товстої і прямої кишки. Така онкологія є дуже небезпечною, і третьою за поширеністю у світі. Адже через незручність багато пацієнтів пізно звертаються до лікаря - а в онкології своєчасна діагностика має вирішальне значення.
Ця дієта може допомогти боротися з раком
Так, у новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature, дослідники виявили, що кето-дієта приводить до утворення молекули під назвою бета-гідроксибутират (BHB), яка може утримувати пухлини кишечника від збільшення розмірів.
"BHB - це невелика молекула, що виробляється в печінці у відповідь на голодування або кетогенну дієту", - пишуть експерти.
Що таке кето-дієта
Сенс цієї дієти - споживати їжу з великим вмістом жиру та білку, і не їсти більш як 50 грамів вуглеводів на день. 50 грамів вуглеводів – це приблизно 4 скибочки хліба.
На відміну від інших популярних білкових дієт, кето-дієта робить акцент не на білках, а на жирах.
Прихильники цієї дієти вважають, що при такому раціоні організм буде витрачати енергію шляхом спалювання власного жиру.
Продукти, які рекомендують на кето-дієті:
- яйця;
- м'ясо птиці (курка, індичка);
- жирна риба (оселедець, лосось, скумбрія);
- м'ясо (яловичина, свинина тощо);
- жирні молочні продукти (йогурт, сметана, сир, вершкове масло, вершки);
- горіхи та насіння (макадамія, мигдаль, волоські горіхи, арахіс, гарбузове насіння тощо);
- авокадо;
- некрохмалисті овочі (зелень, броколі, томати, гриби);
- жири (оливкова олія, олія авокадо, кокосова олія тощо).
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