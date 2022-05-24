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З'ясувалося, що ця дієта може вберегти від поширеного виду рака

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Вівторок 24 травня 2022 09:55
З'ясувалося, що ця дієта може вберегти від поширеного виду рака Фото: Як вберегти себе від раку кшечника (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Рак кишківника - один з найпоширеніших і небезпечних через пізню діагностику. Вчені кажуть, що зменшити ризик захворіти може правильно вибудуваний принцип харчування.

Про це повідомляє Eatthis.

Колоректальний рак - злоякісне новоутворення, що розвиваються в слизових оболонках товстої і прямої кишки. Така онкологія є дуже небезпечною, і третьою за поширеністю у світі. Адже через незручність багато пацієнтів пізно звертаються до лікаря - а в онкології своєчасна діагностика має вирішальне значення.

Ця дієта може допомогти боротися з раком

Так, у новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature, дослідники виявили, що кето-дієта приводить до утворення молекули під назвою бета-гідроксибутират (BHB), яка може утримувати пухлини кишечника від збільшення розмірів.

"BHB - це невелика молекула, що виробляється в печінці у відповідь на голодування або кетогенну дієту", - пишуть експерти.

Що таке кето-дієта

Сенс цієї дієти - споживати їжу з великим вмістом жиру та білку, і не їсти більш як 50 грамів вуглеводів на день. 50 грамів вуглеводів – це приблизно 4 скибочки хліба.

На відміну від інших популярних білкових дієт, кето-дієта робить акцент не на білках, а на жирах.

Прихильники цієї дієти вважають, що при такому раціоні організм буде витрачати енергію шляхом спалювання власного жиру.

Продукти, які рекомендують на кето-дієті:

  • яйця;
  • м'ясо птиці (курка, індичка);
  • жирна риба (оселедець, лосось, скумбрія);
  • м'ясо (яловичина, свинина тощо);
  • жирні молочні продукти (йогурт, сметана, сир, вершкове масло, вершки);
  • горіхи та насіння (макадамія, мигдаль, волоські горіхи, арахіс, гарбузове насіння тощо);
  • авокадо;
  • некрохмалисті овочі (зелень, броколі, томати, гриби);
  • жири (оливкова олія, олія авокадо, кокосова олія тощо).

Раніше лікарі розповіли про симптоми рака кишківника, які можна сплутати з іншими хворобами.

Також ми писали про ранні ознаки раку кишечника, які можна не помітити.

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