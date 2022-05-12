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Вывез 52 младенца из Ворзеля: 67-летний пастор из Ровно спас почти две тысячи человек

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Четверг 12 мая 2022 22:01
Вывез 52 младенца из Ворзеля: 67-летний пастор из Ровно спас почти две тысячи человек Пенсионер из Ровно эвакуировал почти две тысячи человек (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Владимир Бричка из Ровенской области спас из-под обстрелов с начала войны более 1800 человек. С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину он сел за руль своего микроавтобуса и не останавливается до си пор – возит помощь военным, гражданским и эвакуирует людей из-под обстрелов.

О неутомимом герое Украины рассказали в ТСН.

У 67-летнего Владимира Брички 12 собственных детей, еще двое - приемных. Сейчас у него уже 43 внука. Оставаться в стороне во время войны он не смог, так как всю боль украинцев чувствует, как свою личную. Он ни разу не засомневался, когда нужно было ехать в горячие точки.

Российские оккупанты убили его друга-волонтера. Как рассказывает Владимир, ему в машину бросили гранату и расстреляли. Он сгорел в своей машине вместе с продуктами.

В Ровенской области Владимир – пастор в местной церкви. Волонтерством он занялся еще в 2014 году, а сейчас возит продукты на фронт. А оттуда возвращается с эвакуированными. Ему помогает зять и местные жители.

"Сиденье вынул полностью и поставил такие скамейки. Он 30 человек посадил и люди были настолько напуганы, потому что обстрелы были", - добавила одна из дочерей пастора.

В селе помогли устроить временное убежище для беженцев. Потом их отвозили дальше – в безопасные города или на границу.

Одну из таких эвакуаций Владимир вспоминает со слезами на глазах. Он вывез из Ворзеля целый детский дом.

"Это детский дом мы забирали. Мы просто брали случайных людей, чтобы они держали. 52 младенцев и малышей до 3 лет вывозили из Ворзеля. Голодные и холодные, около месяца прожили под российскими обстрелами. Они испуганные, мы чужие люди, кто же мы. Приехали чужие дяди и их хватают и грузят в какой-то бус, куда-то везут", - рассказывает Владимир.

Он признается, что их плач до сих пор у него в голове.

А еще одна эвакуация у пастора вызывает улыбку. Он на дороге обнаружил 85-летнего мужчину с велосипедом. Оказалось, что пенсионер проехал на этом велосипеде 75 километров, а потом еще около 10 километров тащил велосипед по лесу за собой. Мужчину зовут Владимиром и теперь тезки связываются друг с другом по видеосвязи.

Сейчас 85-летний украинец благодаря пастору находится в Германии, у дочери. Сейчас уже восстанавливается и осваивает тренажерный велосипед.

В поселковом совете подсчитали, сколько людей удалось спасти Владимиру Бричке – более 1800. Поселковый председатель Григорий Таргонский сообщил, что принято решение представить пастора к государственной награде Героя Украины

Владимир себя героем не считает. Он говорит, что делает то, что должен. Сейчас он снова собирается в дорогу – отвезти самое необходимое тем, кто в этом нуждается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Мариуполе чудом спасли новорожденного младенца.

А также рассказывали о том, что бизнесмен из Мариуполя открыл свой зеленый коридор и вывез больше тысячи человек.

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