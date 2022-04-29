Открыл свой зеленый коридор: бизнесмен из Мариуполя спас около тысячи человек

Бизнесмен из Мариуполя, отец четырех детей, блогер и владелец одного из ночных клубов города сделал шесть эвакуационных рейсов, чтобы спасти людей из города. Он вывозил женщин и детей из-под обстрелов, из бомбоубежищ из горящего Мариуполя и смог спасти более тысячи людей.

Об этом мариуполец Михаил Пурышев рассказал в своих видео в Instagram , а также в интервью разным изданиям.

По словам Пурышева, он начал снимать видео о том, что происходит в Мариуполе, чтобы показать миру правду об агрессии российских военных. Ему в тот момент в голову не приходило, что придется потом давать интервью.

В марте он принял важное решение – помогать эвакуировать женщин с детьми. Ему было трудно осознавать, что дети просыпаются от ужаса, плачут во время бомбежек. Брал только мам с детьми, чтобы спасти как можно больше маленьких мариупольцев.

"Готовимся к эвакуации, но все на ваш страх и риск. Вещи – только одеться самим, тепло и все", - призывал он местных жителей.

Его машина не один раз попадала под обстрелы, лишилась стекол. Ремонтировал сам, а потом снова отправлялся из Запорожье в Мариуполь. Во время каждого заезда в город старался привезти продукты, воду и медикаменты.

"На заправках я брал не еду или алкоголь, а игрушки. Для детей", - рассказал Пурышев.

Он забирал людей из знакомых мест, из бомбоубежищ. Однако из драмтеатра вывозить не стал, так как считал это место безопасным.

"Я понимал, что драмтеатр – самое безопасное место, поэтому я не забирал оттуда людей. На втором этаже находилось много кормящих мамочек, они все по комнатам были", - добавил волонтер.

Он снял фильм о Мариуполе продолжительностью 8 часов. На кадрах видно, как люди выживают в таких условиях – варят супы под бомбардировками и радуются яблоками.

"Когда я впервые приехал (8 марта), город был как облако дыма как костер. Последний раз, когда я был – это был просто пепел с черным углем зданий", - рассказал Пурышев в интервью для Reuters.

Красный бус, которым он вывозил людей, помогли купить друзья. Просто скинулись на автомобиль для эвакуации. Сначала он ездил сам, а потом за ним начала выстраиваться колонна из автомобилей. Его дорога из Мариуполя в Запорожье занимала 8 часов – минуя блокпосты, болото, трупы и постоянно опасаясь мин.

"Автобус попал под обстрел, минометный удар, ружейный обстрел. Если честно, на нем столько следов войны!" – говорит волонтер.

По словам Пурышев, в городе людей начали хоронить возле торговых центров, ночных клубов, на территории детского сада. Некоторые тела просто заворачивали в ковры и оставляли на скамейках. Во время своих поездок, он боялся заглядывать внутрь машин и старался не смотреть на трупы на улицах – боялся увидеть мертвого ребенка и сломаться.

Получил волонтер и свою травму – осколок стекла в бок. Спасло пальто – осталась только царапина. Пурышев считает, что его оберегал сам Бог.

В конце марта ему пришлось прекратить эти поездки, так как ему начали угрожать. Оккупанты ему посоветовали никогда больше не возвращаться, иначе он будет арестован или что похуже.

За шесть поездок ему удалось спасти более тысячи мариупольцев.