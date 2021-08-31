Вытащили из маминой сумки: под Полтавой две маленькие девочки отравились таблетками
Под Полтавой две маленькие девочки достали из сумки матери таблетки и съели, после чего малышек забрала "скорая", и их госпитализировали в Миргородскую больницу.
Об этом передали в пресс-службе полиции Полтавской области.
Об инциденте, который произошел вчера утром, правоохранителям рассказали врачи медучреждения, куда доставили детей.
"В Миргородский райотдел полиции поступила информация от медиков, что в больницу бригадой скорой медицинской помощи доставлены двое девочек-двойняшек возрастом 2,4 года с подозрением на отравление медицинскими препаратами", - говорится в публикации.
По предварительно информации, сестрички самостоятельно вытащили из маминой сумки дома таблетки от гипертонии, и съели несколько штук.
Когда женщина заметила полупустую блистерную упаковку рядом с дочерьми, то сразу позвонила в и обратилась за медицинской помощью к врачам.
В полиции уточнили, что в настоящее время дети находятся под наблюдением медиков.
По факту инцидента полиция проводит проверку.
Ранее сообщалось, что под Ровно 4-летний мальчик наглотался бабушкиных таблеток и попал в реанимацию.
Напомним, в июле Верховная Рада запретила продажу лекарственных средств несовершеннолетним. Был принят закон, который запрещает отпуск лекарств малолетним до 14 лет, а также доставку препаратов для них.