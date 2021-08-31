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Витягли з маминої сумки: під Полтавою дві маленькі дівчинки отруїлися пігулками

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Полтавська область, Вівторок 31 серпня 2021 18:22
Витягли з маминої сумки: під Полтавою дві маленькі дівчинки отруїлися пігулками Колаж РБК-Україна: під Полтавою дівчатка отруїлися таблетками і потрапили до лікарні
Автор: Володимир Костирін

Під Полтавою дві маленькі дівчинки дістали з сумки матері таблетки та з'їли, після чого маляток забрала "швидка", і їх госпіталізували до Миргородської лікарні.

Про це передали в прес-службі поліції Полтавської області.

Про інцидент, який стався вчора вранці, правоохоронцям розповіли лікарі медзакладу, куди доставили дітей.

"До Миргородського райвідділу поліції надійшла інформація від медиків, що до лікарні бригадою швидкої медичної допомоги доставлено двох дівчаток-двійнят віком 2,4 роки з підозрою на отруєння медичними препаратами", - йдеться в публікації.

За попередньо інформацією, сестрички самостійно витягли з маминої сумки вдома таблетки від гіпертонії, та з'їли кілька штук.

Коли жінка помітила напівпорожню блістерну упаковку поруч з дочками, то відразу зателефонувала до "швидкої" і звернулася за медичною допомогою до лікарів.

У поліції уточнили, що нині діти перебувають під наглядом медиків.

За фактом інциденту поліція проводить перевірку.

Раніше повідомлялося, що під Рівним 4-річний хлопчик наковтався бабусиних таблеток і потрапив до реанімації.

Нагадаємо, у липні Верховна Рада заборонила продаж лікарських засобів неповнолітнім. Був схвалений закон, який забороняє відпуск ліків малолітнім до 14 років, а також доставку препаратів для них.

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