Выставки 18+, глаза на груди и "вагон платьев": чем живет сейчас Нина Мурашкина - знаменитая художница из Донецка

И сегодня художница рассказала в интервью Styler , почему уже почти не обращается к темам 18+, кто покупает ее картины и что нужно изучать в художественных академиях.

Ваш путь был разнообразным: от Донецка, где вы родились, через Харьков - Киев - Краков - до пригорода Барселоны, где проживаете сейчас. Какой город для вас самый родной?

Нет такого. Я везде себя чувствую в гостях. Впечатление, что я приехала в гости, и везде я должна вести себя очень вежливо, потому что все может кончиться. Эта история, когда человек везде чувствует себя в гостях, не нова. Жена Сальвадора Дали Гала, даже когда уже жила в собственном замке, чувствовала себя будто в гостях.

Вы учились живописи в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры (Киев), а также в Академии изобразительных искусств имени Яна Матейко (Краков). Что вы отметили в учебе лично для себя?

Это 2012 год, Киевская академия, и тогда это цензура. В моем случае цензура постоянно. Эти возгласы ректора "а где же тут девственность в искусстве? кого мы учим!" и такое подобное... А в Кракове в этом смысле повезло - там очень развит феминизм и женщины эмансипированные, с хорошей оплатой труда, чувствуют себя уверенно. В искусстве они выражаются как хотят. Поэтому для меня это был замечательный опыт, когда тебя не цензурируют.

Интересны там и открытия выставок перед просмотром проектов - в Кракове в конце семестра по работам студентов устраиваются выставки. Не такие просмотры как у нас в академии, когда студенты вываливают вообще все, что сделано. В Кракове это отбор - лучшие две, три работы и потом выставка. И студент уже чувствует себя как полноценный художник. Вот в чем разница. Они готовят художника, художника, а не ремесленника. А у нас все же большую часть времени занимают все эти штудии. Изучение анатомии, вся эта история с живописными постановками. Это все также очень важно, если человек это выдержал, то потом имеет "много карт в руках", чтобы заниматься тем видом искусства, который ему по нраву.

Работа Нины Мурашкиной "Shy Girl" 2021 года

А сейчас в нашей академии что-то изменилось?

Не знаю, я там не была. Возможно, стоит пробраться на просмотр студенческих работ, посмотреть.

Каким навыкам, по вашему мнению, нужно обучать художников?

Подписывать свои произведения нужно обучать, ценообразованию нужно учить держать спину ровно с клиентом, быть в чистой одежде. Все это нужно изучать. Потому что, вот он выходит, ну научился он эту фигуру рисовать, кувшин, строить композицию. Но это только половина дела, если говорить о профессии.

Что касается продаж, то сейчас такое время - independent artist - роль галериста, куратора, особенно в последние два года пандемии, отошла на второй план. Художники продают сами, через соцсети, из мастерской, через он-лайн галерею. И роль галериста и куратора важна для крупных выставок, арт-биеннале, крупных contemporary art project, когда много участников. Кураторы нужны чтобы все это организовать, сделать экспозицию, проконтролировать монтаж. Но художник, если он в ладах с головой и имеет минимальные маркетинговые навыки, умеет продавать, сможет работать самостоятельно.

Хотелось бы, чтобы в нашу систему художественного образования включили программу self presentation, самопрезентации.

Это же есть в европейских академиях?

Вот даже в 2012 в Кракове уже было. Я не посещала эти лекции, у меня там была только специальность - живопись, но студентам их преподавали. Там совсем другой подход. Например, отбор двух работ для просмотра. Ну, так оно на самом деле и есть - из всей серии одна-две работы выстреливают, остальные в поддержку.

Есть отличие профессиональной жизни художника в Испании и в Украине?

Нет. Никаких различий. Мои знакомые, друзья, испытывают такую же радость от продажи произведения, у них такие же цены на аренду мастерских, в центре дороже, подальше дешевле, примерно все то же самое.

Несколько лет назад во время нашего разговора вы сказали, что все ваши ценители, коллекционеры, находятся в Украине, хотя к тому времени вы уже жили в Испании. Сейчас что-то изменилось, вы нашли своего зрителя в Европе?

Изменилось. В Германии, в Австрии, в холодных странах появились коллекционеры моих произведений. Мои работы вошли в сборник нового музея в Ганновере, он сейчас строится. И куратор посоветовал мне поднять цены на картины, и я подняла по совету немецкого куратора.

Мне приятно, это был для меня ориентир. Потому что раньше мои цены лишь занижали и давили. Наконец, попав в музей, у меня появилась возможность поднять стоимость, по достоинству оценить свое творчество.

Работа Нины Мурашкиной "Triumph of Justice" 2021 года

Почти все ваши выставки имеют маркировку 18+.

Сейчас уже нет, не все. Я понемногу отхожу от слишком откровенных тем. Все-таки, взрослею. Конечно, есть спрос на откровенные работы, но темы расширяются. Мои персонажи одеты, сегодня они в одежде.

Были отрицательные отзывы о вашем откровенном творчестве?

Ну да, конечно. Постоянно. Я же уже такой пирожочек с пикантным наполнителем, главное чтобы опять в печь не забросили. Я понимаю риски. Я знаю, что на каждое открытие выставки придут хейтеры. Вот на это открытие, которое состоялось в Киеве недавно, пришла одна посетительница. Она начала меня трогать руками: "Нина, а почему у вас такие холодные руки, а у меня такие теплые?" и все такое.

Есть момент, что в Европе, все же, сохраняют личное пространство, дистанцию. А здесь нет. Совсем нет дистанции. Без извинений, налегке, так чтобы до тебя дотронуться. Запросто. Одно дело если это друзья, знакомые. Это приятно. А вот когда человек к тебе подходит впервые и никакой дистанции, и ужасные личные вопросы - это другое. Но я к этому готова. Я понимаю, что такие вопросы будут. Поэтому веду себя сдержанно.

Ваше искусство очень женственное, в смысле переживаний и чувств. Кто чаще покупает ваши произведения-мужчины или женщины?

Мужчины. Вот Юрий Когутяк (коллекционер) снова приобрел. Человек, выбирающий из моего творчества именно такое "с перцем". То, что не готовы приобрести другие клиенты, коллекционеры. Значит, ему это близко. И хорошо.

У женщин на ваших картинах глаза расположены на груди, какая у этого символика?

Это ссылка на греческие мистерии. Богиня, у которой были на груди глаза - это богиня земли, женской мудрости, чувственности, страсти. Она повышала женский тонус другим богиням из Пантеона. Ее образ пронизывает мое творчество уже пять лет, никак не отходит, и, видимо, продлится еще долго. Потому, что нужно ощущать этот мир изнутри, нутром.

Лично для меня, некоторые ваши работы имеют яркие черты романского стиля. Средневековое искусство вам близко?

Да. Естественно. Особенно, поражает Каталония. Там в музее есть большая коллекция средневекового искусства. Нужно отметить, сборка в хорошем состоянии, все реставрировано. Я каждый месяц этот музей посещаю, это, пожалуй, самый сильный источник моего вдохновения. Когда путешествую по Франции, Германии, первое куда иду - это средневековые церкви, соборы, музеи при соборах. Потому что сила этого искусства - это как пить из чистого сосуда. То есть, оно там без примесей, оно выглядит ярко, торжественно. И по содержанию это глубь, жизнь и смерть. Да, это мой самый первый и самый важный источник вдохновения. И конечно же, оно имеет отпечаток на творчестве.

Нина Мурашкина и Чавьер Эскала (фото: Р. Синхаевский)

В последнее время вы сотрудничаете со своим мужем, испанским скульптором Чавьером Эскала, делаете совместные выставки. Планируете в будущем создать единый творческий дуэт или работать как отдельные авторы?

Сколько продлятся отношения, столько и планируем сотрудничать. Мы два отдельных художника, у нас всего несколько совместных работ. Но вместе, в контрасте, это интереснее. И презентовать, и выдержать натиск зрителя. Командная работа всегда результативнее. Если кто не в кондиции, другой держит удар. Как команда. Один не может говорить - другой говорит.

Нельзя сказать, что в будущем Нины Мурашкиной уже не будет, а будет творческий дуэт?

Нет. Мы разные художники. Но, конечно же, мы будем презентовать совместные проекты. Мы друг на друга хорошо влияем. У нас разный мозг, у меня о теле, у него спиритуальные практики, о душе, все это вместе друг друга балансирует.

Это выглядит впечатляюще. Подобное очень цепляет.

Потому что цепляет разные чувства.

Вовлечено больше рецепторов восприятия?

Ну да, да. С разных сторон мы заинтересовываем зрителя, это важно.

Многие художники с радостью рассказывают о себе все как о человеке. Вы охотно рассказываете о творчестве, но очень дозированно даете личную информацию.

Что ем на завтрак? С кем засыпаю? Что имеется в виду?

Жизнь Нины, просто человека?

Если говорить о хобби, то видимо у меня нет хобби. Мне нравится одежда. Я стараюсь делать коллаборации с дизайнерами. Думаю, это мое хобби. Если я иссякну как художник, когда у меня кончится внутренний ресурс того, что я хочу сказать этому миру, я, вероятно, перейду в сферу декоративно-прикладных искусств. Это посуда, это одежда, косметика. Потому что не хочется деградировать, не хочется делать повторы. Пока есть что сказать. Зритель он живой, он понимает, его же не обманешь.

Нина Мурашкина (фото: Р. Синхаевский)

Ваша одежда, вуали, длинные платья - это для презентаций или в будничной жизни вы одеваетесь так же?

Я одеваюсь так же. У меня нет спортивных костюмов. Но, пожалуй, уже возраст и надо приобрести. Да, возможно, в этом году мы с мужем сделаем на новый год себе подарок - приобретем спортивные костюмы. Тело - это же замок души, и его нужно держать в тонусе. Со временем тело дряхлеет, и это будет сложно физически все выполнять. Да. Нужен какой-нибудь спортивный костюм, хоть бы он стимулировал двигаться.

Вы любите длинные платья?

Да. У меня вагон. Недавно была у моего любимого Федора Возианова, выбирала платье на открытие выставки. Выносят мне. А до этого я читала эротические ночные чтения в Caribbean Club, там организатор любит женщин...И, вероятно, исходя из этого, они мне предложили у Федора костюм под названием "Встреча Шанель и Фрейда". Это такие узкие высокие брюки в стиле Марлен Дитрих, на которых шов посередине символизирует женское лоно. Брюки синие, шов красный. И водолазка Шанель на которой соски открываются и закрываются. Они мне это предложили, а я подумала, что у меня же выставка "Мужчина и женщина", и я вот в этой лесбийской одежде, "Шанель встречается с Фрейдом". Думаю, Чавьер бы это не оценил должным образом. Я не купила. Но меня очень уговаривали: "Да, Нина, да! Вам нужно внести многообразие в образ! Это хорошо, это так дерзко!"

Нет, я все-таки за платья. Так что, "Шанель и Фрейд" отойдет кому-то другому, более дерзкому. Презентация этого костюма состоялась на собрании философов и психологов, и дама в "Шанель и Фрейд" сидела на стуле в центре и воспроизводила оргазм, открывая и закрывая застежки. Это очень остроумно. Весело. Красивый дизайн.

Как бы вы хотели чтобы о вас говорили, Нина Мурашкина - это кто...?

Мне все равно. Мне главное, чтобы люди покупали мои произведения. А то, что говорят...Ну, я могу иногда и сама по ошибке что-то сказать, а потом сожалеть...я не думаю, как люди меня называют, это последнее о чем я думаю. Мне все равно.

Что вам нравится, что вы любите?

Мы больше месяца жили в Киеве, это было сложно. Потому что большое количество людей, загазованность воздуха. И вот несколько дней спустя мы переехали из мастерской в село под Киевом. Тишина. Тишина - это самое благотворное для меня. Без тишины мне сложно. Тишина, провинция, великое небо, большая вода. У тебя нет подъезда, ты выходишь - и у тебя двор, небо. Если не хочется никого видеть, то ты закрываешься и никого не видишь. Совсем другая история по сравнению с городом.

Какое бы событие было бы для вас желательно в Новом году?

Я бы хотела, чтобы кончилась пандемия, но по прогнозам она не кончится.

А как вы прожили локдауны?

Обыденно. Так же, как и моя привычная жизнь в мастерской. У меня ничего не изменилось. Мы сидим в мастерских, занимаемся творчеством. Единственное что, сместились даты открытия выставок. И даже за время пандемии было больше продаж. У людей появилось больше свободного времени. Люди занялись поиском картин для себя.

Надеюсь, ваше желание в Новом году исполнится.

Хотелось бы.

Нина Мурашкина (фото: Чавьер Эскала)