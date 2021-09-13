Высотка или ТРЦ? Стала известна судьба легендарной автостанции "Подол"

Но, уверяют чиновники, в ближайшее время зданию ничего не угрожает. Вывеску же временно разобрали, чтобы провести текущий ремонт крыши.

На знаменитой автостанции "Подол" в Киеве начались ремонтные работы, а с вывески исчезла одна буква. Люди начали волноваться, что на месте станции хотят возвести очередную высотку или ТРЦ.

Что будет с автостанцией "Подол" в будущем и с чего началась ее история - читайте ниже в нашем материале.

Что ждет автостанцией "Подол"?

В прошлом году в рамках проекта малой приватизации сеть столичных автостанций продали с аукциона за 230 млн долларов.

"По условиям приватизации, новый собственник должен в течение 5 лет сохранять за автостанциями их основную функцию. Поэтому "Подол" останется автостанцией еще минимум 4 года", - пишет в Facebook заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций.

Кроме того, Департамент не выдавал градостроительные условия и ограничения на участок по адресу автостанции Нижний Вал, 15А. А значит работы по реконструкции или строительству там не планируются.

Автостанция "Подол" сегодня (фото: facebook.com/sashka.tab)

Автостанцию переделывают (фото: cfts.org.ua)

Заметим, что сегодня два рейса, которые ходят с Подола в Ракитное и Богуслав, продолжают работать.

Однако, по словам собственников, в будущем экономической целесообразности существования автостанции нет. Поэтому дополнительных рейсов открывать не планируют, как и инвестировать в инфраструктуру локации.

Чтобы она не была убыточной, в ближайшее время там хотят открыть заведение общественного питания.

Как автостанция "Подол" выглядела раньше

Автостанция "Подол" расположена недалеко от станции метро "Контрактовая площадь". Ее построили на месте одной из локаций Житнего рынка.

Так выглядело место, где построили автостанцию (фото: facebook.com/kiev.klab)

Помещение автостанции на том месте, где она находится и сегодня, было построено в начале 1980-х.

Автостанция "Подол" в середине 1980-х (фото: facebook.com/zametkiev)

Автостанция "Подол" в середине 1980-х (фото: facebook.com/Mike Mikes)

К тому времени автовокзал на Подоле был расположен на улице Хорива. А еще раньше - у Речного вокзала.

Автостанция на Хорива в 1956 году (фото: retroua.com)

Помещение автостанции многократно меняло внешний вид, его роль главного транспортного узла Подола давно прошла. Его планировали снести еще несколько лет назад, но уютная автостанция пока продолжает жить.

Зал ожидания на автостанции (фото: facebook.com/slavich.iv)

Зал ожидания на автостанции (фото: facebook.com/kiev.klab)

Автостанция "Подол" (фото: facebook.com/slavich.iv)

Автостанция "Подол" сегодня (фото: facebook.com/Pavel Peshcherenko)

Автовокзал внутри (фото: facebook.com/stanislavshum)