Вышла из гостиницы и исчезла: в Одесской области разыскивают девушку в пижаме (фото)
В городе Измаил Одесской области ночью из отеля вышла 23-летняя Юлия Фрумузак и исчезла.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Приметы девушки
Рост у девушки 160 см, худощавая, волосы длинные каштановые и зеленые глаза.
Была одета в красную пижаму и при себе имела коричневую сумку.
Также правоохранители просят сообщить любую информацию о девушке в территориальное подразделение полиции по телефонам (096) 548-76-32, (098) 928-88-52, (097) 387-66-12 или на спецлинию "102".
В Одесской области разыскивают Юлию Фрумузак (od.npu.gov.ua)
Ранее мы сообщали, что пропавшую ночью в пижаме 19-летнюю львовянку Анастасию Стахив нашли мертвой. В частности, на девушек была одета светло-серая пижама, светло-розовая куртка и бежевые кроссовки. О ее исчезновении в полицию сообщили родители. А впоследствии появилась информация, что тело девушки нашли в воде на Песчаных (Алтайских) озерах.
Также мы писали, что во Львове задержали банду, которые похитили девушку и требовали 2 млн евро выкупа. Они также угрожали тем, что отец больше не увидит дочь, если не передаст эту сумму.