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В вышиванке под "Черный бумер": появилось видео, как Арахамия веселится в киевском клубе

Киев, Суббота 18 июля 2020 17:12
В вышиванке под "Черный бумер": появилось видео, как Арахамия веселится в киевском клубе
Давид Арахамия (фото: РБК-Украина)
Автор: Styler

Давид Арахамия отгулял на вечеринке в клубе по случаю закрытия сессии Рады

Давид Арахамия отпраздновал в киевском клубе начало летних каникул Верховной Рады после закрытия 17 июля последнего пленарного заседания третьей сессии.

В интернете показали видео, как председатель фракции "Слуги народа" в белой вышиванке с бокалом в руке танцует под песню "Черный бумер". Ролик опубликован 18 июля в сети и на YouTube.

"Очень рад за наших счастливых, а главное свободных от работы депутатов. В отпуск вчера уходили в сопровождении "Черного бумера". Давиду Арахамии за вышиванку отдельный зачет", - написал журналист Максим Назаров в Telegram-канале "Наглый".

Как видно на кадрах, на вечеринке отдыхающие веселятся под музыку без масок.

Кто еще кроме Арахамии из нардепов присутствовал на пати - точно неизвестно, так как изображение размыто.

Видео: Арахамия в клубе Киева на вечеринке танцует под "Черный бумер"

Ранее сообщалось, что "Слуга народа" Корниенко снова оконфузился и рассмешил нардепов во время заседания в Раде.

Напомним, что в Киеве за неделю закрыли 7 развлекательных заведений за нарушение правил карантина.

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