ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве за неделю закрыли 7 развлекательных заведений

Киев, Вторник 14 июля 2020 16:46
В Киеве за неделю закрыли 7 развлекательных заведений
Фото: Олег Рубан (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Анастасия Светлевская

Закрывать ночные клубы и кафе обещают и дальше

За последнюю неделю Госпотребслужба закрыла 7 развлекательных заведений за нарушение правил карантина. При этом такие заведения "не в фокусе" ведомства.

Об этом РБК-Украина сообщил глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан

Он отмечает, что ночные клубы и другие развлекательные заведения пока "не в фокусе" ведомства из-за того, что в них отдыхают молодые люди, а не лица крупнейших групп риска.

Впрочем, Рубан говорит, что в развлекательных заведениях могут находиться лица, контактировавшие с больными коронавирусом. Кроме того, ночные клубы часто нарушают нормы карантина.

"Это молодежь, молодые люди, которые могут быть переносчиками данным инфекции. На прошлой неделе 7 развлекательных закрыли. И мы работаем на этой неделе и будем еще закрывать. Потому что последний случай, во время эпидрасследования в общежитии Университета с технологий и дизайна установлено, что 5 заболевших находились в разных (ночных, - ред.) клубах города", - рассказал Рубан.

Напомним, ранее в Киеве из-за вспышки коронавируса закрыли общежитие на карантин.

Также РБК-Украина писало, что с начала проверок на предмет соблюдения карантина было составлено почти 18 тысяч админпротоколов на 6,6 миллиона гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Киевкарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь