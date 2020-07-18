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У вишиванці під "Чорний бумер": з'явилося відео, як Арахамія веселиться в київському клубі

Київ, Субота 18 липня 2020 17:12
У вишиванці під "Чорний бумер": з'явилося відео, як Арахамія веселиться в київському клубі
Давид Арахамія (фото: РБК-Україна)
Автор: Styler

Давид Арахамія відгуляв на вечірці в клубі з нагоди закриття сесії Ради

Давид Арахамія відсвяткував в київському клубі початок літніх канікул Верховної Ради після закриття 17 липня останнього пленарного засідання третьої сесії.

В інтернеті показали відео, як голова фракції "Слуги народу" в білій вишиванці з келихом у руці танцює під пісню "Чорний бумер". Ролик опубліковано 18 липня в мережі та на YouTube.

"Дуже радий за наших щасливих, а головне вільних від роботи депутатів. У відпустку вчора йшли в супроводі "Чорного бумера". Давиду Арахамії за вишиванку окремий залік", - написав журналіст Максим Назаров в Telegram-каналі "Наглий".

Як видно на кадрах, на вечірці відпочиваючі веселяться під музику без масок.

Хто ще крім Арахамії з нардепів був присутній на паті - точно невідомо, бо зображення розмите.

Відео: Арахамія в клубі Києва на вечірці танцює під "Чорний бумер"

Раніше повідомлялося, що "Слуга народу" Корнієнко знову осоромився і розсмішив нардепів під час засідання в Раді.

Нагадаємо, що у Києві за тиждень закрили 7 розважальних закладів за порушення правил карантину.

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