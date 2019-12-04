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Вышел новый захватывающий тизер девятых "Звездных войн"

STYLERФильмы и сериалы    04.12.2019 - 13:30
Вышел новый захватывающий тизер девятых "Звездных войн"
Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"

Disney показали новый ролик, посвященный фильму "Звездные войны: Скайуокер. Восход"

Вышло новое видео девятого эпизода "Звездных войн". 30-секундный тизер фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход" появился на YouTube-канале студии Disney.

В ролике показана дуэль между Рей и Кайло Реном.

"Да начнется последняя битва!" - говорит голос за кадром.

Отметим, что девятый эпизод знаменитой эпопеи, по мнению многих кинокритиков, завершит историю семьи Скайуокеров. В фильме "Звездные войны: Скайуокер. Восход" зрителей ждут старые и новые герои, а также масштабное финальное сражение между Сопротивлением и Первым Орденом.

Тизер фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"

Премьера новой части "Звездных войн" в Украине запланирована на 19 декабря.

Сюжет фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"

Год спустя после событий "Последних джедаев" остатки Сопротивления, пытающегося справиться с внутренними беспорядками, снова встречаются лицом к лицу с Первым Орденом. Между тем древнее противостояние джедаев и ситхов достигает апогея. Все это знаменует окончание "Саги Скайуокеров".

Главные роли в девятых "Звездных войнах" исполнили Кэрри Фишер (генерал Лея Органа), Марк Хэмилл (Люк Скайуокер), Адам Драйвер (Бен Соло), Дейзи Ридли (Рей) и другие голливудские знаменитости.

Напомним, что уже в декабре выйдет первая серия самого ожидаемого сериала "Ведьмак".

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