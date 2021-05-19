Под Кропивницким разыскивают военного, который исчез при странных обстоятельствах

Что известно о мужчине

Сергей Ильющенков участвовал в антитеррористической операции в составе 57-й бригады. После возвращения из зоны АТО он работал в военной части А1201 в селе Богдановка Знаменского района.

Как он исчез

11 мая рано утром Сергей вернулся домой после дежурства. Впоследствии, около полудня он на велосипеде отправился в местную автошколу, где проходил обучение для получения водительского удостоверения.

"Меня дома на тот момент не было. Сергей сказал моей маме, что ему позвонили из автошколы и сказали прийти на 12:00. Он уже вышел за калитку, но вспомнил, что не взял ключ от противоугонного замка, поэтому вернулся за ключом, взял, а потом сел и поехал. После того мы его не видели. Уже вечером мы забеспокоились, что его долго нет", - рассказала жена пропавшего АТОшника.

Фото: Сергей Ильющенков с женой (tsn.ua)

Также женщина добавила, что она поехала в автошколу, но там сказали, что никаких занятий в тот день у них не было, и его там не видели.

Кроме того, все вещи мужа дома: паспорт, военное удостоверение, жетоны, одежда, часы, телефон.

Что говорят в полиции

Местные правоохранители сообщили, что никаких происшествий с момента исчезновения мужа не фиксировали, но в тот же день около полуночи правоохранители наведались к Ирине и оформили заявление о пропаже.

Жена пропавшего рассказала, что военные и правоохранители проверили посадки, заброшенные здания. Также обошли лес, который недалеко от дома.

"В пятницу обошли другой микрорайон. Мой сообщение в соцсети о пропаже мужа увидела незнакомая женщина и сообщила, что нашли тело повешенного мужчины с велосипедом в другом районе Кировоградской области, но следователь, которая ведет это дело, выяснила, что это не он. Куда Сергей мог деться, я не знаю", - сообщает Ирина.

По словам женщины, суицидальных настроений за мужем она не замечала, он был спокойным.

Единственное, что женщина не может найти - это банковскую карточку. Но чтобы проверить банковские счета и движение средств на них, нужно решение суда, которого у нее пока нет.

Сейчас поиски 42-летнего бойца АТО Сергея Ильющенкова продолжаются.

Фото: под Кропивницким разыскивают мужчину, который исчез при странных обстоятельствах (tsn.ua)