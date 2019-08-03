Вырезали важную сцену: сериал "Чернобыль" вляпался в очередной скандал

Сериал "Чернобыль" от американской компании HBO, который ранее отметился серьезным киноляпом, снова угодил в скандал. Так, сценарист Крейг Мэзин заявил, что из второй серии была вырезана важная сцена. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Отмечается, что сценарист Крейг Мэзин признался, что в первоначальном сценарии партийный сотрудник заверял женщину, что после аварии на ЧАЭС не возникнет никаких проблем.

"Далее идет сцена, где мы видим, как на самом деле он пытается уговорить чиновников позволить ему отменить парад 1 мая в Минске из-за загрязненного воздуха. Он не смог решить вопрос, и ему самому пришлось участвовать в демонстрации", - отметил Мэзин.

Кадр из сериала "Чернобыль" (HBO.com)

Также он заявил, что данный момент стоило отредактировать, поскольку он в истории "Чернобыля" являлся правдой. Сценарист напомнил, что 1 мая в Киеве и Минске люди вышли с детьми на парады, не подозревая о том, что в воздухе за пару дней до этого распространилась радиация.

Напомним, что в кадрах американского сериала "Чернобыль" нашли не один киноляп.

Ранее мы писали о том, что британская актриса сообщила, что разочарована сериалом НВО "Чернобыль".

А также, что некоторые кадры из нашумевшего сериала "Чернобыль" были сняты на территории Украины.