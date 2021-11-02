Вирізали апендицит, а пошкодили інший орган: під Тернополем лікар масово калічить людей?

Хірург видаляв молодій дівчині апендицит і пошкодив сечовий міхур. Про наслідки халатно проведеної операції в Кременці Тернопільської області стало відомо лише за місяць, коли у пацієнтки виникли серйозні проблеми зі здоров'ям. Тепер же на цього самого медика скаржаться й інші пацієнти, яким він робив операції.

"2 серпня 2021 року у Кременецькому хірургічному відділенні зробили лапароскопічну (з мінімальними надрізами. - Ред.) апендиктомію, а щоб було зрозуміло - вирізали апендицит, моїй дочці. Операцію проводив лікар з асистентами (його син, студент вишу медичного). Операція була оплачена в тій ціні, що озвучив лікар", - розповідає жінка.

Коли через місяць у дівчини почалися болі в області вже неіснуючого апендициту, вона знову звернулася до цього лікаря. Однак він сказав, що нічого катастрофічного не бачить. Тоді жінка повела доньку до інших лікарів, які були шоковані проведеною операцією.

"На другий день в Рівному лікарі були шоковані проведенням операції, тобто самі надрізи були зроблені занадто низько і при операції лікарем був травмований сечовий, тим самим це викликало вже існуючі наслідки і проблеми. Наразі моя дочка лікується", - додала Ольга.

Що пишуть про цього ж хірурга інші люди

Публікація жінки викликала чималий резонанс - в коментарях люди почали скаржитися на цього ж хірурга, його халатність і надмірну любов до грошей.

"Дуже прикро читати таку сумну історію. Мене також оперував цей лікар, не апендицит правда, давно вже було. Могло б бути краще... Наразі бажаю швидшого одужання Вашій дочці", - написала Катерина Тарковська.

Ще одна місцева жінка заявила, що ледь не відправилась на той світ через цього хірурга.

"Мене теж в 2017 році прооперував цей горе-професіонал. Тримав під контролем до останнього, на скарги не реагував... Чоловік ледве довіз до Рівного, де мені вже рятували життя, адже на момент поступання в лікарню Рівного мені сказали після обстеження: ще два дні і могла бути кишкова непрохідність, або летальний випадок... Після того було ще дві операції, довга боротьба за життя і за його повноцінність терміном в 2 роки в Рівному і Тернополі", - розповіла Анелія Франковська.

Лікар просто відмахнувся від пацієнтки з абсцесом кишківника

Про аналогічний випадок, який стався з донькою Ольги Берідзе, розповіла ще одна пацієнтка горе-хірурга. Марія Ливар теж потрапила на видалення апендициту до цього лікаря, і в результаті отримала ускладнення - абсцес кишківника.

"Аналогічна ситуація була у мене в квітні в цьому році. Після видалення апендициту лапароскопічним методом під керівництвом цього горе-лікаря, я отримала ускладнення: абсцес кишківника, коли звернулася до нього через місяць з жахливими болями і підвищеною температурою і попросила допомоги, то почула "ну можна ще раз зайти, подивитися лапароскопічно, з таким живуть, думай і дзвони". Я і звернулася в Рівне в обласну лікарню, де мене і рятували, бо абсцес штука "не шуточна", рахунок був на хвилини... Про фінансові витрати страшно говорити", - пише Марія.

"Професіоналізмом" хірурга шоковані й інші лікарі

"Мали великі проблеми з тим же самим лікарем. Лікував запалення жовчного, а в людини була внутрішня кровотеча і до його мозку то не дійшло. Людина рве кров'ю, а він - лікуй запалення. Теж забрали з лікарні і звернулися до Рівного, там лікарі шоковані були тим всім і лікар, який лікував хвору в Рівному, казав, що хоч то і мій колега, но я би його за таке сам посадив... - розповіла Надія Кушнір.