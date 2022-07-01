Как вырастить прекрасные розы? Закопайте рядом с ними один предмет

Очень многие люди выращивают прекрасные розы не только в саду, но и в вазонах. Такие цветы радуют глаз и придают настроение. Но есть одна хитрость, которая позволит цветам великолепно расти.

В материале Styler читайте, для чего в горшок с растениями нужно закопать гвоздь.

Зачем в землю закапывают гвоздь

Дело в том, что когда гвоздь находится в земле, он обеспечивает почву железом. Именно этот фактор очень благоприятен для полноценного развития растений.

Розы нуждаются в железе, особенно в период формирования бутонов. Бывалые огородники и садоводы советуют прикапывать ржавые гвозди в клумбу в это время.

Когда вы поливаете вазон - закопанный гвоздь, естественно, покрывается ржавчиной. Это позволяет железу выделяться постепенно и в достаточном цветку количестве.

Как правильно закопать гвоздь

Для начала установите железный гвоздь максимально близко к корням растения. Потом засыпьте землей.

Также вы можете поступать подобным образом и на открытом участке земли. Но тогда возьмите больше гвоздей и заройте их возле каждого куста с розами.

Если вы сделаете все по описанному методу - цветы получают необходимую подпитку и защиту от заболеваний, а их цветение порадует вас неоднократно.