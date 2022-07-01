Як виростити прекрасні троянди? Закопайте поруч з ними один предмет
Дуже багато людей вирощують прекрасні троянди не тільки в саду, але і в вазонах. Такі квіти радують око і надають настрій. Але є одна хитрість, яка дозволить квітам чудово рости.
У матеріалі Styler читайте, для чого в горщик з рослинами потрібно закопати цвях.
Навіщо в землю закопують цвях
Річ у тому, що коли цвях знаходиться в землі, він забезпечує грунт залізом. Саме цей фактор дуже сприятливий для повноцінного розвитку рослин.
Троянди потребують залізо, особливо в період формування бутонів. Бувалі городники й садівники радять прикопувати іржаві цвяхи в клумбу в цей час.
Коли ви поливаєте вазон - закопаний цвях, природно, покривається іржею. Це дозволяє залізу виділятися поступово і в достатній квітці кількості.
Як правильно закопати цвях
Для початку встановіть залізний цвях максимально близько до коріння рослини. Потім засипте землею.
Також ви можете таке зробити і на відкритій ділянці землі. Але тоді візьміть більше цвяхів і зарийте їх біля кожного куща з трояндами.
Якщо ви зробите все за описаним методом - квіти отримують необхідне підживлення і захист від захворювань, а їх цвітіння порадує вас неодноразово.
Як ми раніше писали, кліщі швидко покинуть ваш город, якщо ви посадите ці рослини.
До речі, раніше ми розповідали про те, як захистити свій город під час сильної спеки і в який час його можна поливати.