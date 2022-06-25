Как вырастить микрозелень в домашних условиях: простые правила

Микрозелень (или микрогрин) - это молодые побеги съедобных овощей и трав на ранних стадиях развития. Их срезают при появлении первых настоящих листьев. Такая зелень очень полезная и вкусная, к тому же, ее можно легко вырастить дома на подоконнике.

Читайте в материале ниже, какие простые правила помогут вам легко и быстро вырастить микрозелень в домашних условиях.

10 преимуществ микрозелени для здоровья:

Борьба с раком. Многие виды микрозелени, особенно брокколи, содержат большое количество сульфорафана, который, как показывают исследования, подавляет рост раковых клеток.

Предотвращает хронические заболевания. Микрозелень содержит множество полезных для здоровья микроэлементов, которые помогают предотвратить основные заболевания.

Высокое содержание минералов. Микрозелень содержит большее количество минералов, чем ее "полноценный" аналог.

Высокое содержание антиоксидантов.

Может снизить уровень холестерина

В 40 раз больше питательных веществ, чем их аналог из зрелых растений.

Помогает с контролем веса

Микрозелень считается пребиотиком, который питает полезные бактерии в кишечнике.

Возможно, снижает кровяное давление

Высокое содержание витаминов А, бета-каротина, С, Е, К и лютеина.

Какие семена микрозелени можно выращивать?

Некоторые распространенные сорта включают амарант, базилик, свеклу, брокколи, капусту, сельдерей, мангольд, кервель, кориандр/кинзу, капусту, кольраби, салат, горчицу, петрушку, горох, редис, рукколу, шпинат и щавель. Тем не менее, вы, конечно, не ограничены этим!

Семена для выращивания микрозелени в домашних условиях сейчас можно купить практически в любом садовом центре - эта технология становится все более популярной.

Что понадобится для выращивания микрозелени дома

Семена микрозелени

Для выращивания той или иной микрозелени целесообразно брать именно семена микрозелени, а не семена зрелых овощей. Микрозелень нельзя вырастить из обычных семян, нужно использовать только семена микрозелени.

Почва

Посадочная почва работает лучше всего, но вы также можете использовать любую почву из своего сада. Почва не должна содержать каких-либо химикатов или пестицидов, чтобы микрозелень выращивалась экологически чистой и здоровой.

Горшок/лоток

Вам понадобится контейнер для выращивания микрозелени. Лоток для семян можно приобрести в любом хозяйственном магазине или в питомнике. Обычный горшок для рассады или форма для запекания также решат эту задачу.

Источник света

Микрозелень требует существенного количества солнечного света естественного освещения не менее 3-4 часов в день. Яркий подоконник или балкон, на который попадает солнечный свет, будут хорошим местом для вашего растения.

Вода

Вода является необходимым элементом для микрозелени. Используемая почва должна быть постоянно влажной. Ручной пульверизатор лучше всего подходит для этого, благодаря его микроотверстиям.

Выращиваем микрозелень дома (фото: thetimes.co.uk)

Пошаговые инструкции, которые помогут вырастить собственную партию свежей, вкусной и полезной микрозелени:

Первым шагом является заполнение лотка/контейнера почвой. Так как корни микрозелени не достигают такой глубины, высота почвы около 10 см должна быть достаточной.

После того, как почва будет готова, семена разбрасывают по ее поверхности.

Теперь покройте семена очень тонким слоем почвы и аккуратно промокните поверхность, чтобы семена хорошо осели в контейнере.

Следующим шагом будет увлажнение почвы водой. Распылите достаточное количество воды на поверхность почвы, чтобы она была полностью влажной, но не заливайте ее водой.

Контейнер можно держать при комнатной температуре около двух дней, пока не появятся всходы. Затем выберите солнечное место для растения, где оно получает достаточное количество солнечного света не менее 3-4 часов в день.

Дважды в день опрыскивайте растущую зелень небольшим количеством воды. Через 3-4 дня вы увидите маленькие листочки, растущие над почвой с небольшими побегами внизу.

Как только ростки поднимутся на высоту в 4-7 см и окрепнут, начнут развиваться первые настоящие листья, собирайте долгожданный урожай микрозелени.

Когда ростки достигнут нужной длины, срежьте их ножницами или лезвием у корня. Промойте урожай проточной водой и добавьте в пищу. Микрозелень можно сразу употреблять в пищу или сохранять несколько дней в герметичном контейнере в холодильнике.