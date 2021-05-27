Выпускные в Украине в 2021 году: когда проводить и какие есть запреты

Когда пройдут выпускные в школах

В 2021 году ограничений по датам проведения выпускных вечеров не вводили, и каждая школа может запланировать мероприятие по своему усмотрению. Это связано с тем, что после вынужденных карантинов в некоторых городах продлили обучение на июнь. Также дата выпускных зависит от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

На данный момент почти все области Украины находятся в желтой зоне, а это значит, что выпускные проводить можно. Хотя и с некоторыми ограничениями.

Школы ориентируются на даты окончания ВНО и планируют провести выдачу дипломов и аттестатов после 20 июня. Выпускные ориентировочно планируют провести в период с 20 июня по 3 июля.

Какие будут ограничения на выпускных

В Украине продлен адаптивный карантин и поэтому ограничения на массовые мероприятия все же есть. Запрета на проведение выпускных – нет. В большинстве городов просят проводить вечеринки в пределах одного класса и без зрителей. В некоторых школах запретили присутствие родителей, а массовые мероприятия рекомендуют провести на свежем воздухе.

Из-за этой ситуации многие выпускники рассматривают варианты без стандартных вечеринок в ресторанах или кафе. Самыми популярными в 2021 году оказались пикники на природе, совместные поездки в другой город или даже в другую страну, а также коллективные экскурсии, сплавы по речкам.

Официальную часть с поздравлениями можно провести онлайн или организовать небольшое мероприятие на улице с небольшим количеством участников и ограниченным по времени.

Как проведут выпускные в Киеве

Как рассказала заместительница главы КГГА Анна Старостенко в комментарии для Укринформ, в Киеве планируется провести вручение аттестатов в школах, но с соблюдением карантинных ограничений.

"По возможности, это будет происходить на улице, если позволит погода, а все остальные празднования — это ответственность родителей. Если мероприятия будут проводиться, то это не должно происходить в учебных заведениях", - сказала Старостенко.

Мэр Киева добавил, что мероприятия могут состояться, но при соблюдении карантинных правил – не в помещениях, социальная дистанция, масочный режим и отсутствие родителей и зрителей.

В других регионах Украины школам рекомендуют воздержаться от массовых мероприятий, но не запрещают их проводить – по усмотрению родителей.