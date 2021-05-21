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Без родителей и на улице: как в Киеве будут проводить выпускные вечера

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Пятница 21 мая 2021 13:06
Без родителей и на улице: как в Киеве будут проводить выпускные вечера Фото: выпускные в Киеве будут проводить с соблюдением карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Департамент образования Киевской городской госадминистрации (КГГА) дал рекомендации по проведению последних звонков и выпускных вечеров в столице. Их будут проводить с соблюдением карантинных правил.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

По его словам, среди карантинных правил будут дистанция, маски, проведение мероприятий не в помещениях. Также будет ограничен доступ родителей.

"Департамент образования разработал рекомендации для учебных заведений по проведению последних звонков и выпускных вечеров. Они будут происходить, но по четким условиям соблюдения всех карантинных правил... Мы делаем это, чтобы предупредить распространение болезни", - сказал Кличко.

Ранее сообщалось, что в Киеве завершится обучение в школах 28 мая. Продолжать занятия летом не будут.

Напомним, в КГГА ранее заявляли, что в столичных школах продлевать учебный процесс на лето не будут.

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