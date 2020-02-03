Выпрыгивали на ходу: под Днепром водитель школьного автобуса умер за рулем

Водитель школьного автобуса умер за рулем прямо во время движения. В автобусе находились ученики 22-й школы, которых везли в бассейн. Инцидент произошел сегодня, 3 февраля, в городе Каменское Днепропетровской области.

По предварительным данным у 68-летнего водителя случился инсульт. После того, как он перестал управлять автобусом, транспортное средство с детьми пересекло трамвайные пути, съехало с проезжей части и врезалось в забор. Также был завален столб

Водитель школьного автобуса умер за рулем (фото: sobitie.com.ua)

Когда автобус поворачивал, из передних дверей выпрыгнула учительница физкультуры. Позже она рассказала, что пыталась позвать кого-то на помощь. Об этом сообщает местное издание "Событие".

Водитель школьного автобуса умер за рулем (видео: YouTube)

В салоне автобусе находилось 20 детей и двое взрослых. В ходе инцидента никто не пострадал. В данное время устанавливаются все детали произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Водитель школьного автобуса умер за рулем (фото: sobitie.com.ua)

Напомним, что в Николаеве водитель сбил насмерть женщину и над ним свидетели инцидента устроили самосуд. По словам очевидцев, водитель ехал на большой скорости по встречной полосе для общественного транспорта.

При этом сообщается, что женщина переходила дорогу в неположенном месте. Удар был такой силы, что в машине было разбито лобовое стекло, и сработала подушка безопасности.