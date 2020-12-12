Выплаты ФЛП по 8 тысяч гривен: когда и как оформлять заявление

Предпринимателям, чей бизнес во время карантина понес убытки, выплатит государство компенсации в размере 8 тысяч гривен к концу 2020 года, ориентировочно к 24 декабря. Материальную помощь также смогут получить уволенные наемные работники. Для того, чтобы получить выплату, нужно выполнить три шага в сжатые сроки.

Подробную инструкцию по оформлению заявки предоставила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Глава Минсоцполитики объяснила, что подать заявление на получение компенсации нужно в "Дії". На это у предпринимателей будет неделя. Начнут принимать заявления 14 декабря, но она призвала украинцев уже проверить все критерии и подготовиться к началу процедуры.

"Дія" откроется 14 декабря. Но у нас будут очень сжатые сроки, потому что заявления можно будет подать до 21 декабря. Поэтому там есть технические вопросы. Но там нужно сделать всего три шага, чтобы получить выплату. Главное не ошибиться в заявлении, все символе указать, всю информацию указать верно, потому что идентификация будет происходить технически. Человеку нужно только подать заявление и соответствовать тем критериям и условиям, которым предоставляется эта выплата", - сказала Марина Лазебная.

Кроме того, Марина Лазебная рассказала, что на сайтах Министерства социальной политики, Министерства цифровой трансформации и Пенсионном фонде Украине есть закладки и инструкции относительно компенсаций, с которыми можно ознакомиться и проверить условия. Речь идет о таких критериях:

наличие вида деятельности в перечне видов деятельности в отношении которых установлено временное ограничение;

иметь открытый счет в банке;

зарегистрироваться на веб-портале "Дія" или в мобильном приложении;

Подавать заявления предпринимателям можно на веб-портале "Дія" или в мобильном приложении до 21 декабря. После этого начнется процесс проверки и выплаты денег.

"Свобода слова Савика Шустера" от 11 декабря

Напомним, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров пояснил, кому именно в Украине дадут по 8 тысяч компенсации за карантин.

Ранее сообщалось, что в Украине восстановили карантинные выплаты на детей ФЛП.