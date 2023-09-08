"Вйо**йте до себе": у Польщі дорослі побили українських підлітків (відео)
У Польщі дорослі люди напали на двох підлітків з України. Зокрема, вони агресивно кричали та били ногами і руками дітей.
Про усі деталі жахливого інциденту - читайте нижче.
Що сталось
Як повідомили у Центрі моніторингу проявів расизму та ксенофобії, інцидент стався у Гданську. Там на березі озера декілька підлітків з України спокійно відпочивали
Зокрема, підлітки співали й веселилися на березі місцевої водойми. Однак, деяким дорослим це не сподобалося і вони з кулаками накинулися на українців.
"Wypierdalać do siebie na Ukrainę!" ("Вй**уйте до себе на Україну!") - кричали вони до дітей.
На відео видно, як кілька дорослих жінок агресивно кричать та б’ють дітей ногами та руками.
В результаті 16-річній дівчині зламали кістку біля ока. До того ще й постраждав підліток, який намагався захистити дівчину. Йому розбили окуляри та викинули його телефон у воду.
Як покарають нападників
На місце події викликали правоохоронців, які забрали дівчину, яка постраждала, а хлопцеві сказали самостійно добиратися до відділку.
26-річну жінку теж затримали. У неї в крові виявили 0,5 проміле алкоголю. Їй висунули звинувачення за ст. 157 КК Польщі.
За побиття дівчини вона може отримати 5 років тюремного ув'язнення. Згодом затримали й інших 2-х нападників - 28-річного чоловіка та 43-річного мешканців Гданська. Їм загрожує до 3-х років позбавлення волі.
У Гданську напали на українських дітей (фото: facebook.com/FundacjaOMZRiK)
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