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"Вйо**йте до себе": у Польщі дорослі побили українських підлітків (відео)

Польща, П'ятниця 08 вересня 2023 13:58
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"Вйо**йте до себе": у Польщі дорослі побили українських підлітків (відео) У Польщі побили українських дітей (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У Польщі дорослі люди напали на двох підлітків з України. Зокрема, вони агресивно кричали та били ногами і руками дітей.

Про усі деталі жахливого інциденту - читайте нижче.

Що сталось

Як повідомили у Центрі моніторингу проявів расизму та ксенофобії, інцидент стався у Гданську. Там на березі озера декілька підлітків з України спокійно відпочивали

Зокрема, підлітки співали й веселилися на березі місцевої водойми. Однак, деяким дорослим це не сподобалося і вони з кулаками накинулися на українців.

"Wypierdalać do siebie na Ukrainę!" ("Вй**уйте до себе на Україну!") - кричали вони до дітей.

На відео видно, як кілька дорослих жінок агресивно кричать та б’ють дітей ногами та руками.

В результаті 16-річній дівчині зламали кістку біля ока. До того ще й постраждав підліток, який намагався захистити дівчину. Йому розбили окуляри та викинули його телефон у воду.

Як покарають нападників

На місце події викликали правоохоронців, які забрали дівчину, яка постраждала, а хлопцеві сказали самостійно добиратися до відділку.

26-річну жінку теж затримали. У неї в крові виявили 0,5 проміле алкоголю. Їй висунули звинувачення за ст. 157 КК Польщі.

За побиття дівчини вона може отримати 5 років тюремного ув'язнення. Згодом затримали й інших 2-х нападників - 28-річного чоловіка та 43-річного мешканців Гданська. Їм загрожує до 3-х років позбавлення волі.

&quot;Вйо**йте до себе&quot;: у Польщі дорослі побили українських підлітків (відео)&quot;Вйо**йте до себе&quot;: у Польщі дорослі побили українських підлітків (відео)У Гданську напали на українських дітей (фото: facebook.com/FundacjaOMZRiK)

Раніше ми повідомляли, що у Шотландії напали на трьох підлітків з України.

Також читайте, що у Львові російськомовні побили сімейну пару за прохання говорити тихіше.

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Польща росіяни напад на українців