У Шотландії напали на трьох підлітків з України
В Единбурзі, столиці Шотландії група із восьми людей напала на трьох українських підлітків. Поліція розслідує злочин та шукає нападників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Стверджується, що група із восьми молодих людей, які були в темному одязі, скоїла напад на двох 13-річних та одного 15-річного хлопців з України. Один із постраждалих отримав ножове поранення, інший - рвану рану вуха. Ще одного підлітка побили кулаками.
Постраждалим українцям надали допомогу в лікарні. Поліція перевіряє камери відеоспостереження та звертається по допомогу до потенційних свідків інциденту, щоб знайти винних у нападі.
"Я знаю, що під час нападу в цьому районі були люди, і я прошу їх зв’язатися з нами, щоб надати будь-яку інформацію, яка в них може бути", - зазначив детектив Кейт Фейрберн.
Напад на українського хлопчика в Німеччині
У німецькому місті Айнбек невідомий чоловік напав на хлопчика через українську мову. Він схопив десятирічну дитину і перекинув через поручні мосту.
За даними українського посольства, прокуратура міста Гьоттінген в зв'язку з інцидентом порушила справу за звинуваченням у спробі вбивства.
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