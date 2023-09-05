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У Шотландії напали на трьох підлітків з України

Шотландія, Вівторок 05 вересня 2023 23:53
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У Шотландії напали на трьох підлітків з України Фото: в Шотландії група людей напали на підлітків з України (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Единбурзі, столиці Шотландії група із восьми людей напала на трьох українських підлітків. Поліція розслідує злочин та шукає нападників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Стверджується, що група із восьми молодих людей, які були в темному одязі, скоїла напад на двох 13-річних та одного 15-річного хлопців з України. Один із постраждалих отримав ножове поранення, інший - рвану рану вуха. Ще одного підлітка побили кулаками.

Постраждалим українцям надали допомогу в лікарні. Поліція перевіряє камери відеоспостереження та звертається по допомогу до потенційних свідків інциденту, щоб знайти винних у нападі.

"Я знаю, що під час нападу в цьому районі були люди, і я прошу їх зв’язатися з нами, щоб надати будь-яку інформацію, яка в них може бути", - зазначив детектив Кейт Фейрберн.

Напад на українського хлопчика в Німеччині

У німецькому місті Айнбек невідомий чоловік напав на хлопчика через українську мову. Він схопив десятирічну дитину і перекинув через поручні мосту.

За даними українського посольства, прокуратура міста Гьоттінген в зв'язку з інцидентом порушила справу за звинуваченням у спробі вбивства.

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Шотландия напад на українців
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