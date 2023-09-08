"Вйо**йте к себе": в Польше взрослые избили украинских подростков (видео)

В Польше взрослые люди напали на двух подростков из Украины. В частности, они агрессивно кричали и избивали ногами и руками детей.

Что случилось

Как сообщили в Центре мониторинга проявлений расизма и ксенофобии, инцидент произошел в Гданьске. Там на берегу озера несколько подростков из Украины спокойно отдыхали

В частности, подростки пели и веселились на берегу местного водоема. Однако некоторым взрослым это не понравилось, и они с кулаками набросились на украинцев.

"Wypierdalać do siebie на Ukraine!" ("Вй**уйте к себе на Украину!") - кричали они к детям.

На видео видно, как несколько взрослых женщин агрессивно кричат и избивают детей ногами и руками.

В результате 16-летней девушке сломали кость возле глаза. К тому же пострадал подросток, пытавшийся защитить девушку. Ему разбили очки и выбросили его телефон в воду.

Как накажут нападающих

На место происшествия вызвали правоохранителей, которые забрали пострадавшую девушку, а парню сказали самостоятельно добираться в участок.

26-летнюю женщину тоже задержали. У нее в крови обнаружили 0,5 промилле алкоголя. Ей предъявлены обвинения по ст. 157 УК Польши.

За избиение девушки она может получить 5 лет тюремного заключения. Впоследствии задержали и других 2-х нападающих - 28-летнего мужчину и 43-летнего жителя Гданьска. Им грозит до 3-х лет лишения свободы.

В Гданьске напали на украинских детей (фото: facebook.com/FundacjaOMZRiK)