Вынесли даже унитаз с раковиной: в Ирпене семья квартирантов "обнесла" квартиру

В Ирпене Киевской области "предприимчивая" семья сняла квартиру, а потом просто вынесла из нее всю бытовую технику и мебель.
О таком вопиющем факте рассказали в одном из столичных Telegram-каналов.
Муж с женой решили арендовать квартиру в Ирпене и подзаработать во время войны.
Квартиранты не просто демонтировали все встроенные шкафы, технику и кухню, а сняли унитаз, раковину, дверь, плинтус и даже счетчики. Все это они перевезли к себе в село.
Полицейские открыли уголовное производство. Подозреваемая Ирина Кашпуровская и Александр Гречко сейчас объявлены в розыск.
Напомним, что в Днепре похитительницу туи примотали скотчем к столбу.
Также мы писали, что жителей украинских городов предупредили о метках, которые оставляют на квартирах мародеры.