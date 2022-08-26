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Вынесли даже унитаз с раковиной: в Ирпене семья квартирантов "обнесла" квартиру

В Ирпене квартиранты стали мародерами (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Ирпене Киевской области "предприимчивая" семья сняла квартиру, а потом просто вынесла из нее всю бытовую технику и мебель.

О таком вопиющем факте рассказали в одном из столичных Telegram-каналов.

Детали скандала

Муж с женой решили арендовать квартиру в Ирпене и подзаработать во время войны.

Квартиранты не просто демонтировали все встроенные шкафы, технику и кухню, а сняли унитаз, раковину, дверь, плинтус и даже счетчики. Все это они перевезли к себе в село.

Так выглядела съемная квартира до квартирантов (Telegram/Киевский движ)

Так она выглядит после квартирантов (Telegram/Киевский движ)

Полиция открыла дело

Полицейские открыли уголовное производство. Подозреваемая Ирина Кашпуровская и Александр Гречко сейчас объявлены в розыск.

Подозреваемая Ирина Кашпуровская сейчас в розыске (Telegram/Киевский движ)

Напомним, что в Днепре похитительницу туи примотали скотчем к столбу.

Также мы писали, что жителей украинских городов предупредили о метках, которые оставляют на квартирах мародеры.

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Ирпень