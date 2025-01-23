"Вилитий тато" або "викапана мама": як українською правильно сказати про схожість дитини на батьків

Українська мова містить чимало влучних фраз для опису генетичної подібності, що закріпилися в повсякденному мовленні.

Вислови на кшталт "увесь в тата" чи "вилитий батько" використовуються для характеристики зовнішньої чи поведінкової схожості між родичами.

Вони не лише відображають сімейні зв’язки, а й підкреслюють культурну унікальність нашого мовлення. У таких виразах простежується глибоке поєднання побутових спостережень і народної мудрості.

В українській мові існує кілька варіантів для вираження схожості між людьми, замість запозиченого з російської слова "вилитий".

Можна використовувати такі вирази, як "викапаний", "копія", "точно", "достеменний", "достоту", що передають генетичну або зовнішню подібність.

Наприклад, замість "вилитий батько", що є русизмом, правильно говорити "викапаний батько".

Також варто пам'ятати, що словосполучення "він нагадує батька" є граматично неправильним, а коректно буде сказати "він схожий на батька". Синонімами до слова "вилитий" у значенні "схожий" є:

викапаний

подібний

адекватний

достеменний

достотній, достотний

достоту такий

зовсім такий

такий самий

тотожний

точнісінький

нестеменний

чистий

точно (точнісінько)

достоту (достотно, достеменно)

копія

Окрім того, варто знати різницю між словами "винятковий" та "виключний". "Винятковий" означає щось особливе або надзвичайне, що виходить за межі загальних норм: "виняткова ситуація", "виняткове значення".

"Виключний", своєю чергою, позначає щось обмежене або унікальне: "виключна ліцензія", "виключне право".