"Вилитий тато" або "викапана мама": як українською правильно сказати про схожість дитини на батьків
Українська мова багата на вирази, що передають схожість між родичами. Найпоширеніші з них відображають як буквальну, так і метафоричну схожість, підкреслюючи спадкові риси.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Словник синонімів склало список слів, якими можна описати схожість між близькими людьми.
Українська мова містить чимало влучних фраз для опису генетичної подібності, що закріпилися в повсякденному мовленні.
Вислови на кшталт "увесь в тата" чи "вилитий батько" використовуються для характеристики зовнішньої чи поведінкової схожості між родичами.
Вони не лише відображають сімейні зв’язки, а й підкреслюють культурну унікальність нашого мовлення. У таких виразах простежується глибоке поєднання побутових спостережень і народної мудрості.
В українській мові існує кілька варіантів для вираження схожості між людьми, замість запозиченого з російської слова "вилитий".
Можна використовувати такі вирази, як "викапаний", "копія", "точно", "достеменний", "достоту", що передають генетичну або зовнішню подібність.
Наприклад, замість "вилитий батько", що є русизмом, правильно говорити "викапаний батько".
Також варто пам'ятати, що словосполучення "він нагадує батька" є граматично неправильним, а коректно буде сказати "він схожий на батька". Синонімами до слова "вилитий" у значенні "схожий" є:
- викапаний
- подібний
- адекватний
- достеменний
- достотній, достотний
- достоту такий
- зовсім такий
- такий самий
- тотожний
- точнісінький
- нестеменний
- чистий
- точно (точнісінько)
- достоту (достотно, достеменно)
- копія
Окрім того, варто знати різницю між словами "винятковий" та "виключний". "Винятковий" означає щось особливе або надзвичайне, що виходить за межі загальних норм: "виняткова ситуація", "виняткове значення".
"Виключний", своєю чергою, позначає щось обмежене або унікальне: "виключна ліцензія", "виключне право".
Раніше ми писали, звідки насправді походить вираз "козел отпущения" і як правильно сказати українською.
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