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"Вилитий тато" або "викапана мама": як українською правильно сказати про схожість дитини на батьків

Четвер 23 січня 2025 08:00
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"Вилитий тато" або "викапана мама": як українською правильно сказати про схожість дитини на батьків Як сказати українською, що дитина схожа на тата або маму (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Українська мова багата на вирази, що передають схожість між родичами. Найпоширеніші з них відображають як буквальну, так і метафоричну схожість, підкреслюючи спадкові риси.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Словник синонімів склало список слів, якими можна описати схожість між близькими людьми.

Українська мова містить чимало влучних фраз для опису генетичної подібності, що закріпилися в повсякденному мовленні.

Вислови на кшталт "увесь в тата" чи "вилитий батько" використовуються для характеристики зовнішньої чи поведінкової схожості між родичами.

Вони не лише відображають сімейні зв’язки, а й підкреслюють культурну унікальність нашого мовлення. У таких виразах простежується глибоке поєднання побутових спостережень і народної мудрості.

В українській мові існує кілька варіантів для вираження схожості між людьми, замість запозиченого з російської слова "вилитий".

Можна використовувати такі вирази, як "викапаний", "копія", "точно", "достеменний", "достоту", що передають генетичну або зовнішню подібність.

Наприклад, замість "вилитий батько", що є русизмом, правильно говорити "викапаний батько".

Також варто пам'ятати, що словосполучення "він нагадує батька" є граматично неправильним, а коректно буде сказати "він схожий на батька". Синонімами до слова "вилитий" у значенні "схожий" є:

  • викапаний
  • подібний
  • адекватний
  • достеменний
  • достотній, достотний
  • достоту такий
  • зовсім такий
  • такий самий
  • тотожний
  • точнісінький
  • нестеменний
  • чистий
  • точно (точнісінько)
  • достоту (достотно, достеменно)
  • копія

Окрім того, варто знати різницю між словами "винятковий" та "виключний". "Винятковий" означає щось особливе або надзвичайне, що виходить за межі загальних норм: "виняткова ситуація", "виняткове значення".

"Виключний", своєю чергою, позначає щось обмежене або унікальне: "виключна ліцензія", "виключне право".

Раніше ми писали, звідки насправді походить вираз "козел отпущения" і як правильно сказати українською.

А також згадували про, 5 слів, які насправді не суржик.

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