Принесли сотни роз: в Запорожье похоронили девушку, которую поджег жених

Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

Церемония прощания прошла в Свято-Покровском монастыре

В Запорожье 13 июля похоронили Анастасию Ковалеву, девушку, которую облил бензином и поджег собственный жених. У Насти было 90% ожогов тела, она боролась за свою жизнь в реанимации, но чуда не произошло и она скончалась. У семьи не получилось отправить дочь на операцию в США, так как в Бостонском госпитале принимали больных только до 18 лет. Несмотря на то, что собирали деньги на операцию Насте всей Украиной, она трагически умерла.

Для того, чтобы провести в последний путь жительницу Запорожья, в Свято-Покровском соборе собрались все те, кто знал Настю. В руках каждого человека были розы, которые так сильно любила погибшая девушка. В церковь пришли даже незнакомые люди, которые сопереживали семье и были в шоке от случившегося.

Фото: Похороны Анастасии Ковалевой (forpost.media)

Медики изначально не делали оптимистических прогнозов, но делали все, чтобы спасти девушке жизнь.

Фото: Похороны Анастасии Ковалевой (forpost.media)

Как мы ранее писали, по словам врачей, у Анастасии Ковалевой остановилось сердце после двух операций по пересадке кожи. Медики пытались спасти жизнь девушке и для этого снимали с нее обгоревшую кожу и делали пересадку временной кожи – свиной.

Также мы сообщали, что на суде молодой человек объяснил, что поджег свою невесту, так как хотел "укрепить отношения". Свою вину он так и не признал. Друзья пары рассказали, что Виталий сильно ревновал Настю, но тем не менее они собирались пожениться.