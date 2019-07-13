ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Принесли сотни роз: в Запорожье похоронили девушку, которую поджег жених

STYLERЖизнь    13.07.2019 - 16:05
Принесли сотни роз: в Запорожье похоронили девушку, которую поджег жених
Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

Церемония прощания прошла в Свято-Покровском монастыре

В Запорожье 13 июля похоронили Анастасию Ковалеву, девушку, которую облил бензином и поджег собственный жених. У Насти было 90% ожогов тела, она боролась за свою жизнь в реанимации, но чуда не произошло и она скончалась. У семьи не получилось отправить дочь на операцию в США, так как в Бостонском госпитале принимали больных только до 18 лет. Несмотря на то, что собирали деньги на операцию Насте всей Украиной, она трагически умерла.

Для того, чтобы провести в последний путь жительницу Запорожья, в Свято-Покровском соборе собрались все те, кто знал Настю. В руках каждого человека были розы, которые так сильно любила погибшая девушка. В церковь пришли даже незнакомые люди, которые сопереживали семье и были в шоке от случившегося.

Принесли сотни роз: в Запорожье похоронили девушку, которую поджег жених

Фото: Похороны Анастасии Ковалевой (forpost.media)

Медики изначально не делали оптимистических прогнозов, но делали все, чтобы спасти девушке жизнь.

 

Фото: Похороны Анастасии Ковалевой (forpost.media)

Как мы ранее писали, по словам врачей, у Анастасии Ковалевой остановилось сердце после двух операций по пересадке кожи. Медики пытались спасти жизнь девушке и для этого снимали с нее обгоревшую кожу и делали пересадку временной кожи – свиной.

Также мы сообщали, что на суде молодой человек объяснил, что поджег свою невесту, так как хотел "укрепить отношения". Свою вину он так и не признал. Друзья пары рассказали, что Виталий сильно ревновал Настю, но тем не менее они собирались пожениться.

Сжег свою невесту: появилась неприятная новость об операции девушке Бил и насиловал прямо на лестнице: изверг жестоко поиздевался над украинкой
Новости Украины
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь