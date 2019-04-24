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Выкрал младенца и деньги: детали инцидента в Тернополе

STYLERЖизнь    24.04.2019 - 16:11
Выкрал младенца и деньги: детали инцидента в Тернополе
Украл младенца в Тернополе (Коллаж РБК-Украина)

Преступник брызнул женщине в лицо слезоточивым газом и выкрал четырехмесячного малыша

В Тернополе мужчина напал на бывшую жену, выкрал ребенка, забрал все деньги и скрылся. Об этом сообщают "Новини Тернопольщины".

Жительница областного центра обратилась к правоохранителям города Тернополя и рассказала, что ее бывший муж, 38-летний житель Збаража, вломился в ее жилье и украл ребенка.

Женщина вышла в кладовку, а бывший муж поджидал ее возле входных дверей. Как только дверь открылась, он выпустил ей в глаза слезоточивый газ, вломился в квартиру, выкрал четырехмесячного младенца, две тысячи гривен и банковские карты. Как он сказал женщине – деньги ему нужны на содержание ребенка. После этого он скрылся в неизвестном направлении.

Выкрал младенца и деньги: детали инцидента в Тернополе

В Тернополе мужчина выкрал четырехмесячного младенца (pixabay.com)

Пострадавшая обратилась к медикам, которые диагностировали у нее ожог глаз, а после оказания первой помощи она пошла в полицию и написала заявление.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов пытаются установить местонахождение преступника и проводят расследование.

"За совершение кражи и нанесение телесных повреждений ему инкриминируют часть 1 статьи 185 и часть 1 статьи 125 УКУ", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что появились новые подробности о человеке, который убил посетителя супермаркета "Сильпо" одним ударом.

А также мы рассказывали о том, что стала известна причина, почему керченский стрелок Росляков решился на такое серьезное преступление.  

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